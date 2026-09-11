ベリンガムの代理人はすでにクラブとの交渉に入っており、細部の詰めに取りかかっている。背景にはプレミアリーグからの関心の高まりと、2027年のアプローチに備えたいという思惑がある。

これはMFが退団を望んでいることを示すものではまったくなく、好調なパフォーマンスに報い、将来を確保したいというレアル・マドリーの強い意思を反映した動きである。

スペインの名門は、同選手をキリアン・エムバペと並ぶクラブ最高給の給与帯に引き上げる用意があり、年俸は4800万ユーロとなる。モレットは進行中の協議について前向きな最新情報を伝え、「まもなく合意に達するとの楽観論がある」と語った。