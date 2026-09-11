Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリーがジュード・ベリンガムに2031年までの大型契約延長を提示する見通しだ
レアル・マドリー、ベリンガムとの契約交渉を開始
レアル・マドリーは、ベリンガムとの新契約に向けた交渉を開始した。同クラブは、2029年まで残る現行契約の満了を待ってから動く考えはない。 マッテオ・モレットの報道によると、スペインの強豪はこのMFをビニシウス・ジュニオールとキリアン・エムバペとまったく同じ給与帯に置く意向だという。予定されている契約延長は、ブラジル代表FWの最近の延長契約と同水準となり、年俸は4800万ユーロとなる。同クラブは、最も重要な若手選手たちの給与が時代遅れの水準にとどまる一方で、ほかの選手たちが最高額帯の報酬を受け取る状況を望んでいない。
- Getty Images Sport
ベリンガムが最高のフォームを取り戻す
ベリンガムはジョゼ・モウリーニョの下で今季のスタートを爆発的な形で切っており、ラ・リーガ4試合で2得点3アシストを記録している。この好調ぶりは、全公式戦40試合で8得点5アシストに終わるなど数字を落とした苦しい前季を経ての、歓迎すべき復調を示すものだ。イングランド代表の同選手は現在、カルロ・アンチェロッティの下でプレーしたデビューイヤーの鮮烈な数字を再現しており、当時は58試合で15得点15アシストを記録していた。このことは、彼が引き続きクラブの長期的プロジェクトの中心であることを、マドリー首脳陣に確信させている。
プレミアリーグ勢の関心をかわして
ベリンガムの代理人はすでにクラブとの交渉に入っており、細部の詰めに取りかかっている。背景にはプレミアリーグからの関心の高まりと、2027年のアプローチに備えたいという思惑がある。
これはMFが退団を望んでいることを示すものではまったくなく、好調なパフォーマンスに報い、将来を確保したいというレアル・マドリーの強い意思を反映した動きである。
スペインの名門は、同選手をキリアン・エムバペと並ぶクラブ最高給の給与帯に引き上げる用意があり、年俸は4800万ユーロとなる。モレットは進行中の協議について前向きな最新情報を伝え、「まもなく合意に達するとの楽観論がある」と語った。
- Getty Images Sport
このMFの今後はどうなるのか。
交渉が順調に進む中、レアル・マドリーは契約延長を速やかにまとめることに自信を深めている。ベリンガムは今後、モウリーニョの下でピッチ上のことに全力を注ぎ、チームを国内外のタイトル獲得へ導く決意だ。2031年までの残留を確定させることで、イングランドのクラブへの復帰をめぐる時期尚早な憶測は事実上消えることになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。