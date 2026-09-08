AFP
翻訳者：
レアル・マドリーがインテルを下し、キリアン・エムバペがチャンピオンズリーグ得点記録でラウールに並ぶ
マドリーが欧州で重要な勝利を収める
ムバッペはレアル・マドリーがインテルに2-1で勝利する中、チャンピオンズリーグ歴代得点ランキングで順位を上げた。フランス代表キャプテンは前半14分、ペナルティーエリア内から冷静に決めて先制点を挙げた。
モウリーニョ率いるチームは、そのわずか9分後にリードを広げた。きっかけはアウェーチームの守備の大失態だった。インテルGKジョゼップ・マルティネスがボールを失い、バンジャマン・パヴァールからのバックパスを受けた後、フェデリコ・バルベルデに押し込まれた。
インテルは試合に戻ろうと猛攻を仕掛けたが、サンティアゴ・ベルナベウではあと一歩及ばなかった。後半32分にカルロス・アウグストが決め、終盤は緊迫した展開となったが、レアル・マドリーが逃げ切って勝利を収めた。
エムバペが歴史にその名を刻む
インテル戦で生まれたエムバペの先制点は、チャンピオンズリーグ通算99試合目での71ゴール目となった。この節目により、27歳の同選手は欧州最高峰のクラブ大会における歴代得点ランキングで5位タイに浮上した。
これでエムバペは、142試合で71ゴールに到達したマドリーのレジェンド、ラウールに並んだ。歴代ランキングでこのFWの上にいるのは4選手のみ。トップは140ゴールのクリスティアーノ・ロナウドで、これにリオネル・メッシ、ロベルト・レヴァンドフスキ、カリム・ベンゼマが続いている。
クルトワが欧州での記念すべき一夜で輝く
FW陣が見出しをさらう一方で、ティボー・クルトワはチャンピオンズリーグ通算100試合出場を迎え、勝敗を左右するパフォーマンスを見せた。ベルギー代表GKは、インテルが立ち上がりに勢いよく入る中、ハカン・チャルハノールとラウタロ・マルティネスの序盤のシュートを阻止した。
試合はピッチの両エンドでチャンスが相次いだ。マルティネスは前半終了前、ムバッペとジュード・ベリンガムのシュートを連続で防ぐ見事なダブルセーブを見せ、先のミスを取り返した。一方で、ポストもインテルを救った。
インテルはその後も脅威を与え続け、元リヴァプールMFカーティス・ジョーンズのシュートでクロスバーをたたいた。その一方で、ベリンガムは3-0にできた絶好機を逃し、終盤にはアウグストのゴールで試合の緊張感がさらに高まった。
- Getty Images Sport
レアル・マドリーは国内での戦いへと焦点を移す
モウリーニョは、古巣相手のスリリングな一戦で勝ち点3をすべて持ち帰り、喜ぶことだろう。マドリーはここから素早く国内での戦いへと意識を切り替えなければならない。レアル・マドリーは次のラ・リーガでラージョ・バジェカーノと対戦する予定だ。
一方、インテルは僅差での敗戦からの立て直しを目指し、セリエAに戻る。イタリア王者は次のリーグ戦でウディネーゼと対戦することになっている。
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