レアル・マドリーがインテルを下し、キリアン・エムバペがチャンピオンズリーグ得点記録でラウールに並ぶ

ムバッペはレアル・マドリーがインテルに2-1で勝利する中、チャンピオンズリーグ歴代得点ランキングで順位を上げた。フランス代表キャプテンは前半14分、ペナルティーエリア内から冷静に決めて先制点を挙げた。

モウリーニョ率いるチームは、そのわずか9分後にリードを広げた。きっかけはアウェーチームの守備の大失態だった。インテルGKジョゼップ・マルティネスがボールを失い、バンジャマン・パヴァールからのバックパスを受けた後、フェデリコ・バルベルデに押し込まれた。

インテルは試合に戻ろうと猛攻を仕掛けたが、サンティアゴ・ベルナベウではあと一歩及ばなかった。後半32分にカルロス・アウグストが決め、終盤は緊迫した展開となったが、レアル・マドリーが逃げ切って勝利を収めた。