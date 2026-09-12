あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリーからのレンタル移籍中のフランコ・マスタントゥオーノが、圧巻のセリエAでのプレーでリオネル・メッシの歴史的記録を更新

フランコ・マスタントゥオーノ
リオネル・メッシ
フィオレンティーナ
ヴェネツィア 対 フィオレンティーナ
セリエ A

フランコ・マスタントゥオーノが、フィオレンティーナをベネツィア戦の4-2勝利に導くハットトリックを達成し、欧州5大リーグでハットトリックを記録した最年少アルゼンチン人として、リオネル・メッシを上回った。レアル・マドリーからのレンタル移籍中の同選手は、イタリアで3得点を挙げてチームのセリエAでの戦いに弾みをつけ、歴史に名を刻んだ。

  • マスタントゥオーノがイタリアで歴史を作る

    マスタントゥオーノがセリエAで鮮烈な存在感を示した。レアル・マドリーからのレンタルで加入している同選手は金曜日、フィオレンティーナの一員としてベネツィア戦でハットトリックを達成し、4-2の勝利に導いた。

    これにより、ヨーロッパ5大リーグでハットトリックを記録した最年少アルゼンチン人として、メッシを上回った。マスタントゥオーノは19歳28日でこの歴史的偉業を成し遂げた。この印象的な3得点によって、フィオレンティーナは新シーズン初勝ち点を手にした。この重要なアウェーでの勝利により、同クラブはリーグ順位を15位に上げている。

    • 広告

  • バルセロナのレジェンドをしのぐ

    マスタントゥオーノは、メッシがバルセロナで初のハットトリックを記録した時よりも231日若い。伝説的FWは2007年3月、レアル・マドリー戦でその偉業を成し遂げた。

    このティーンエイジャーの活躍は、22分にアコル・アダムスがヴェネツィアに先制点をもたらした後だけに、まさに必要不可欠だった。アメリカ人MFジャンルカ・ブージオが巧みなビルドアップからアシストを記録し、ホームチームに序盤のリードを与えた。

    マスタントゥオーノは30分過ぎ、わずか1分38秒の間に2得点を挙げて見事に応えた。さらに試合終了6分前にハットトリックを完成させ、すでにフィオレンティーナで1試合複数得点を記録した最年少選手となっていた。



  • マドリードでの苦戦から立ち直る

    このパフォーマンスは、世界サッカー界屈指の有望株とみなされる選手にとって、待望の復調を印象づけるものとなった。マスタントゥオーノは当初、わずか16歳でリーベル・プレートのトップチームデビューを果たし、一気に脚光を浴びた。

    マドリーは2025年夏、パリ・サンジェルマンとの争奪戦を制して同選手を獲得し、6年契約を結んだ。また同じ月には、アルゼンチン代表でプレーした最年少選手にもなった。

    しかし、このウインガーはスペインでの1年目に苦しみ、ベルナベウでインパクトを残せなかった。昨季のマドリーでは35試合でわずか3得点にとどまったが、その数字にはすでにフィオレンティーナでの公式戦5試合で並んでいる。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    ワールドカップでの失意の後を見据えて

    欧州での厳しい1年目は、最終的にマスタントゥオーノのアルゼンチンW杯メンバー入りを遠ざけた。だが、イタリアでの1シーズンのレンタル移籍は、自信を取り戻し、本来の最高のフォームを再発見するための絶好の舞台となっている。

    マスタントゥオーノは、この歴史的な活躍を足がかりに、フィオレンティーナのセリエA順位浮上に貢献したいところだ。ゴール前でこの破壊力ある感覚を維持できれば、代表チームへの輝かしい復帰は間違いなく近づくはずだ。

コッパ・イタリア
フィオレンティーナ crest
フィオレンティーナ
FIO
ピサ crest
ピサ
PIS