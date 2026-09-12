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レアル・マドリーからのレンタル移籍中のフランコ・マスタントゥオーノが、圧巻のセリエAでのプレーでリオネル・メッシの歴史的記録を更新
マスタントゥオーノがイタリアで歴史を作る
マスタントゥオーノがセリエAで鮮烈な存在感を示した。レアル・マドリーからのレンタルで加入している同選手は金曜日、フィオレンティーナの一員としてベネツィア戦でハットトリックを達成し、4-2の勝利に導いた。
これにより、ヨーロッパ5大リーグでハットトリックを記録した最年少アルゼンチン人として、メッシを上回った。マスタントゥオーノは19歳28日でこの歴史的偉業を成し遂げた。この印象的な3得点によって、フィオレンティーナは新シーズン初勝ち点を手にした。この重要なアウェーでの勝利により、同クラブはリーグ順位を15位に上げている。
バルセロナのレジェンドをしのぐ
マスタントゥオーノは、メッシがバルセロナで初のハットトリックを記録した時よりも231日若い。伝説的FWは2007年3月、レアル・マドリー戦でその偉業を成し遂げた。
このティーンエイジャーの活躍は、22分にアコル・アダムスがヴェネツィアに先制点をもたらした後だけに、まさに必要不可欠だった。アメリカ人MFジャンルカ・ブージオが巧みなビルドアップからアシストを記録し、ホームチームに序盤のリードを与えた。
マスタントゥオーノは30分過ぎ、わずか1分38秒の間に2得点を挙げて見事に応えた。さらに試合終了6分前にハットトリックを完成させ、すでにフィオレンティーナで1試合複数得点を記録した最年少選手となっていた。
マドリードでの苦戦から立ち直る
このパフォーマンスは、世界サッカー界屈指の有望株とみなされる選手にとって、待望の復調を印象づけるものとなった。マスタントゥオーノは当初、わずか16歳でリーベル・プレートのトップチームデビューを果たし、一気に脚光を浴びた。
マドリーは2025年夏、パリ・サンジェルマンとの争奪戦を制して同選手を獲得し、6年契約を結んだ。また同じ月には、アルゼンチン代表でプレーした最年少選手にもなった。
しかし、このウインガーはスペインでの1年目に苦しみ、ベルナベウでインパクトを残せなかった。昨季のマドリーでは35試合でわずか3得点にとどまったが、その数字にはすでにフィオレンティーナでの公式戦5試合で並んでいる。
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ワールドカップでの失意の後を見据えて
欧州での厳しい1年目は、最終的にマスタントゥオーノのアルゼンチンW杯メンバー入りを遠ざけた。だが、イタリアでの1シーズンのレンタル移籍は、自信を取り戻し、本来の最高のフォームを再発見するための絶好の舞台となっている。
マスタントゥオーノは、この歴史的な活躍を足がかりに、フィオレンティーナのセリエA順位浮上に貢献したいところだ。ゴール前でこの破壊力ある感覚を維持できれば、代表チームへの輝かしい復帰は間違いなく近づくはずだ。
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