マスタントゥオーノがセリエAで鮮烈な存在感を示した。レアル・マドリーからのレンタルで加入している同選手は金曜日、フィオレンティーナの一員としてベネツィア戦でハットトリックを達成し、4-2の勝利に導いた。

これにより、ヨーロッパ5大リーグでハットトリックを記録した最年少アルゼンチン人として、メッシを上回った。マスタントゥオーノは19歳28日でこの歴史的偉業を成し遂げた。この印象的な3得点によって、フィオレンティーナは新シーズン初勝ち点を手にした。この重要なアウェーでの勝利により、同クラブはリーグ順位を15位に上げている。