バルトラの計算された賭けは、実は最近起きたバレンシアDFホセ・ガヤに関する出来事に着想を得たものだった。ベティスの選手であるバルトラは、ガヤがペナルティーエリア端で似たようなジャンプの技術を使っていることに気づき、そのプレーがルール上認められているのかを調べることにした。ルールブックを明確にするため、バルトラは審判経験のある個人的な知人に連絡を取った。

「数節前だったと思うが、小さくジャンプしていたのはガヤだったはずで、僕は審判の友人に尋ねた」と彼は説明した。「その友人はセグンダBの知り合いで、もう審判はしていない。彼は、そこにいてもいいが、それを踏んではいけないと教えてくれた」