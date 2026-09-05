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レアル・ベティスDFマルク・バルトラ、レアル・マドリーの衝撃敗戦でキリアン・エムバペを阻んだ「事前に練習していた」PK戦術を説明
レアル・マドリー、ラ・カルトゥハでつまずく
レアル・マドリーはラ・カルトゥハで、レアル・ベティスに0-1でまさかの敗戦を喫した。試合は最終的に、エムバペのPK失敗をめぐる極めて物議を醸す場面によって決した。ベティスGKアルバロ・バジェスがこのフランス人FWのPKを見事に阻止し、チームの1点リードを守り抜いた。
しかし、その後のクリアをめぐっては、侵入の可能性について激しい議論が巻き起こった。ベティスDFバルトラがこぼれ球に最初に反応し、ボールを安全圏へとかき出した。試合終了後、このベテランCBは、自身の完璧なタイミングでの対応が完全に事前に意図していたものだったと認めた。
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バルトラがPKの秘密を明かす
試合後にMovistar+の取材に応じたバルトラは、PK時の侵入に関するルールを徹底的に調べていたと説明した。DFのバルトラは、重要な先手を取るため、意図的に両足をペナルティーエリアの境界線上に置いていたという。バジェスがセーブした場合にこぼれ球をクリアできるよう、大きなリスクを負っていた。
「今日はできる限り計算していた」と、爆発的な反応速度について語ったバルトラは明かした。「彼が0.5秒でも早く、あるいは遅く蹴っていたら、自分は中に入ったところを取られていたのは事実だ。でも結局のところ、足をつけたまま、その線を踏まないようにできるだけ長くこらえようとした。そして、うまくいった」
元主審から学ぶ
バルトラの計算された賭けは、実は最近起きたバレンシアDFホセ・ガヤに関する出来事に着想を得たものだった。ベティスの選手であるバルトラは、ガヤがペナルティーエリア端で似たようなジャンプの技術を使っていることに気づき、そのプレーがルール上認められているのかを調べることにした。ルールブックを明確にするため、バルトラは審判経験のある個人的な知人に連絡を取った。
「数節前だったと思うが、小さくジャンプしていたのはガヤだったはずで、僕は審判の友人に尋ねた」と彼は説明した。「その友人はセグンダBの知り合いで、もう審判はしていない。彼は、そこにいてもいいが、それを踏んではいけないと教えてくれた」
- AFP
ベティスが歴史的勝利を祝う
緻密に練られたベティスの守備戦略は大きな実りをもたらした。バルトラの法的な潔白が確定したことで、チームはレアル・マドリー相手に歴史的な1-0の勝利を手にした。ジョゼ・モウリーニョ監督のチームは、タイトルレースで後れを取らないためにも、今後の試合に向けて素早く立て直し、巻き返さなければならない。一方のベティスは、この大きな自信を追い風に、今後のシーズンへ向けて重要な勢いを築くことを目指す。
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