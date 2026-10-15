デ・ヨングは直近のチーム練習も問題なくこなし、今季初出場に近づいている。オランダ人MFは膝の負傷で長期離脱していたが、最近グループ練習に復帰して以来、順調な回復を見せている。復帰すれば、フリック監督が重視する、攻守の切り替えが多い戦術において、試合をコントロールし、ボールを前進させる力をバルセロナの中盤にもたらすことになる。

バルセロナの指揮官は以前、オランダ代表MFが今週中に出場許可を得る可能性を示唆していた。ただし、起用は段階的になる見込みだ。離脱期間の長さを踏まえ、スタッフは重要な試合でいきなり先発させることに慎重な姿勢を示している。クラブの医療スタッフから最終的な出場許可が下りれば、ベンチから途中出場するのが最も現実的なシナリオだろう。