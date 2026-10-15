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レアル・ベティス戦を前にバルセロナに負傷者復帰の大きな朗報！ラフィーニャとフレンキー・デ・ヨングが全体練習に復帰
ラフィーニャ、回復に向けた取り組みを強化
ブラジル代表FWは木曜午前、チームメートとともに練習の全メニューをこなし、公式戦復帰に向けて大きく前進した。ここ数日はピッチ上で個別に調整を続けていたが、チームがトルコでのチャンピオンズリーグの試合から戻った後、他の選手たちとともにリカバリーメニューを終えた。直近の試合で同選手の強度の高いプレーと絶え間ないプレッシングを欠いていたフリック監督にとって、全体練習への合流は大きな進展だ。
29歳の同選手はガラタサライに4-1で勝利した試合の遠征メンバーには入らなかったが、その間もバルセロナに残って運動量を増やしていた。チームの遠征中も計画的にコンディションを高め、ベニート・ビジャマリンでの復帰に向けて予定どおり調整を進めている。Sportによると、コーチングスタッフは試合のメンバー入りについて最終判断を下す前に、練習強度を上げたことに対する同選手の体の反応を見極めているという。
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デ・ヨング、待望の復帰が間近に
デ・ヨングは直近のチーム練習も問題なくこなし、今季初出場に近づいている。オランダ人MFは膝の負傷で長期離脱していたが、最近グループ練習に復帰して以来、順調な回復を見せている。復帰すれば、フリック監督が重視する、攻守の切り替えが多い戦術において、試合をコントロールし、ボールを前進させる力をバルセロナの中盤にもたらすことになる。
バルセロナの指揮官は以前、オランダ代表MFが今週中に出場許可を得る可能性を示唆していた。ただし、起用は段階的になる見込みだ。離脱期間の長さを踏まえ、スタッフは重要な試合でいきなり先発させることに慎重な姿勢を示している。クラブの医療スタッフから最終的な出場許可が下りれば、ベンチから途中出場するのが最も現実的なシナリオだろう。
フリック、重要な選手起用の決断を迫られる
主力選手2人が復帰する可能性は、首位での勢いを維持したいバルセロナのフリック監督にとって、うれしい選択の悩みとなる。日程がますます過密になる中、ドイツ人指揮官は勝ち点の獲得と主力選手の長期的なコンディション維持を両立させなければならない。イスタンブールでのチームのパフォーマンスは、プレッシャーに対応できることを証明した。それでも、ラフィーニャとデ・ヨングの経験が加われば、苦しい局面でもチームのパフォーマンスの下限が間違いなく引き上げられるだろう。
セビリアでは、バルセロナは技術力とホームでの強さで知られるベティスと対戦する。ラフィーニャがプレーの幅を広げ、あるいはデ・ヨングが試合のテンポを操れる状態にあれば、フリック監督はこのような環境で戦うために必要な戦術的柔軟性を得られる。アンダルシアへの遠征を前にした最後の練習で、両選手が遠征に帯同できる状態か、それとも一方を翌週の試合に向けて温存するかが決まる。
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医療面での許可が最後の関門として残る
練習場では楽観的な空気が漂っているものの、現段階で両選手ともプレーに向けた正式なメディカルクリアランスは得ていない。クラブは通常、試合前最後の練習まで待ってから、選手の状態を正式に発表する。この手順により、理学療法士は接触を伴う練習に全面復帰した後、時間差で筋肉痛や関節の反応が出ないかを確認できる。フリック監督は、身体能力を100％発揮できる選手だけを起用するという方針を一貫して示している。
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