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レアル・ベティスに大勝した一戦でバルセロナでの初ゴールを挙げたロドリ、守備面に警鐘
得点者が守備への集中を呼びかけ
バルセロナはハンジ・フリック監督の下で今季の快進撃を続け、今季11連勝を飾った。ベティス戦ではラミン・ヤマル、ロドリ、ガブリエウ・ジェズス、エリック・ガルシア、ダニ・オルモの5人が得点し、攻撃で圧倒的な力を見せた。一方で、バレンティン・ゴメスとアブデ・エザルズーリにゴールを許して一時は苦しみ、後半に相手を突き放すまで、守備への切り替えに残る課題も露呈した。
ロドリは、バルセロナが今季あらゆる面で真に圧倒的な力を発揮するには、守備の安定性を高める必要があると指摘。「チームは攻撃面での力を示しているが、かなり失点もしている。改善の余地があるとすれば、そこかもしれない」と語った。発言は『SPORT』が伝えた。
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謙虚なヒーロー、バルセロナでの初ゴールを記録
勝利の立役者となったのはロドリだ。試合の重要な局面でバルセロナでの初ゴールを決め、チームに再びリードをもたらした。得点後は喜びを見せたものの、浮かれることなく、苦戦の末につかんだ勝利を振り返って試合の難しさと、自身のゴールがもたらした安堵を語った。
「勝ててとてもうれしい。ここはリーグでも屈指の難しいアウェーの地だ。相手は好調で、素晴らしい試合をした。自分のゴールもうれしい。僕たちが最も苦しかったときに、あのゴールで落ち着きを取り戻せたからね」とロドリは説明した。
VARをめぐる混乱の中、ロドリが審判を擁護
この試合では、ジオヴァニ・ロ・チェルソのゴール取り消しやホームチームへのレッドカードなど、複数の大きな判定にVARが介入し、議論を呼んだ。ロ・チェルソのゴール取り消しとホームチームへのレッドカードは重要な転機となり、試合の流れを大きく変え、ピッチ上で激しい議論を招いた。ロドリは、後半を左右した判定について自身の見解を示した。
「あのハンドはかなり不自然だった。だからゴールは取り消された。審判の判定は尊重する。レッドカードにつながったプレーは見ていない」とロドリは語った。
- AFP
MFが「プレーしづらい」ラ・カルトゥハのピッチを痛烈批判
ラ・カルトゥハでの試合後、ロドリはピッチの状態に明確な不満を示し、質の低い芝がチームの持ち味であるパス回しのリズムを乱したと指摘した。MFはピッチをパフォーマンスの言い訳にすることは避けたものの、凹凸のある芝が持ち味のボール回しや流れるようなビルドアップを妨げたことは間違いないと強調した。
「普段はピッチについて話さないが、今日はプレーするのが難しかった。ボールを回すのが難しくなった。言い訳はしない。ある時間帯には、もっと試合をコントロールできた。ただ、ピッチの状態が良くなかったのは事実だ」と語った。
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