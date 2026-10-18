勝利の立役者となったのはロドリだ。試合の重要な局面でバルセロナでの初ゴールを決め、チームに再びリードをもたらした。得点後は喜びを見せたものの、浮かれることなく、苦戦の末につかんだ勝利を振り返って試合の難しさと、自身のゴールがもたらした安堵を語った。

「勝ててとてもうれしい。ここはリーグでも屈指の難しいアウェーの地だ。相手は好調で、素晴らしい試合をした。自分のゴールもうれしい。僕たちが最も苦しかったときに、あのゴールで落ち着きを取り戻せたからね」とロドリは説明した。