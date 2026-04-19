土曜の夜、マタラッツォ監督率いるチームは自らを追い込むような試合展開となった。2度リードを奪ったが、5年ぶりのタイトルを狙うアトレティコにすぐ追いつかれた。終盤にフリアン・アルバレスの同点弾で延長へ。PK戦ではGKウナイ・マレロが2本を阻止し、途中出場のパブロ・マリンが決勝点。

就任からわずか5か月で苦境にあったマタラッツォ監督とレアル・ソシエダにとって、これは驚きの逆転劇だった。サン・セバスティアンは降格圏の2ポイント上、シーズン4勝だけだった。