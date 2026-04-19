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レアル・ソシエダがアトレティコ・マドリードとのPK戦を制し、コパ・デル・レイ決勝で優勝。同チームのアメリカ人監督ペレグリーノ・マタラッツォが栄誉を手にした。
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レアル・ソシエダは手強い相手だ
土曜の夜、マタラッツォ監督率いるチームは自らを追い込むような試合展開となった。2度リードを奪ったが、5年ぶりのタイトルを狙うアトレティコにすぐ追いつかれた。終盤にフリアン・アルバレスの同点弾で延長へ。PK戦ではGKウナイ・マレロが2本を阻止し、途中出場のパブロ・マリンが決勝点。
就任からわずか5か月で苦境にあったマタラッツォ監督とレアル・ソシエダにとって、これは驚きの逆転劇だった。サン・セバスティアンは降格圏の2ポイント上、シーズン4勝だけだった。
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マタラッツォと歴史
ヨーロッパで活動するアメリカ人にとって、これはまさに未踏の領域だ。大西洋の向こう側で指揮を執るアメリカ人監督の歩みは、苦闘の連続だった。現カナダ代表監督ジェシー・マーシュも下位リーグで実績を残したが、トップレベルでの成功には至らなかった。RBザルツブルクでオーストリア・ブンデスリーガを2度制したものの、リーズやRBライプツィヒでは同じ成功を収められなかった。
マタラッツォは、欧州5大リーグでタイトルを獲得した初のアメリカ人監督である。
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充実したコーチ育成体制
近年、ラ・レアルは名監督を多数輩出している。シャビ・アロンソ、ミケル・アルテタ、ウナイ・エメリ、アンドニ・イラオラ、フレン・ロペテギらがサン・セバスティアンで成果を残した。2025年12月に就任したばかりのマタラッツォも、その系譜に名を連ねるかもしれない。
アトレティコには戦うべき目標がある
レアル・ソシエダの今シーズンはリーグ戦に絞られた。残り7試合で欧州カップ戦圏まで2ポイント差だ。主要タイトル獲得も現実的な目標である。一方、アトレティコ・マドリードは依然としてタイトル争いの中にある。同チームは4月29日、チャンピオンズリーグ準決勝第1戦でアーセナルと対戦する。