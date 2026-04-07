レアルの敗退は慎重さから始まる…コンパニは早すぎる祝賀を拒否

バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督は、今夜行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、レアル・マドリードの本拠地サンティアゴ・ベルナベウを2-1で制したことに満足しているが、粘り強い「メルンヘ」との戦いはまだ終わっていないことを承知している。

バイエルンは火曜日の試合で主導権を握り、ルイス・ディアス（41分）とハリー・ケイン（後半開始直後の46分）のゴールにより貴重な勝利を手にし、本国へ帰路についた。その後、キリアン・エムバペが74分に1点を返したものの、試合はバイエルンの勝利に終わった。

60分にはレアル・マドリードがバイエルンの計画を狂わせそうになった。フィニシウス・ジュニオールがGKマヌエル・ノイアーと1対1の局面を迎えたが、シュートはポストを外れ、来週水曜日にアリアンツ・アレーナで行われる再戦に向けて、試合の行方は依然として不透明なままとなった。

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