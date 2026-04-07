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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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レアルの敗退は慎重さから始まる…コンパニは早すぎる祝賀を拒否

レアル・マドリー 対 バイエルン
レアル・マドリー
バイエルン
チャンピオンズ リーグ
ヴァンサン・コンパニ
スペイン
ドイツ
ベルギー

バイエルンの監督がノイアーの貢献を称賛…そしてメリンギの質の高さを指摘

バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督は、今夜行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、レアル・マドリードの本拠地サンティアゴ・ベルナベウを2-1で制したことに満足しているが、粘り強い「メルンヘ」との戦いはまだ終わっていないことを承知している。

バイエルンは火曜日の試合で主導権を握り、ルイス・ディアス（41分）とハリー・ケイン（後半開始直後の46分）のゴールにより貴重な勝利を手にし、本国へ帰路についた。その後、キリアン・エムバペが74分に1点を返したものの、試合はバイエルンの勝利に終わった。

60分にはレアル・マドリードがバイエルンの計画を狂わせそうになった。フィニシウス・ジュニオールがGKマヌエル・ノイアーと1対1の局面を迎えたが、シュートはポストを外れ、来週水曜日にアリアンツ・アレーナで行われる再戦に向けて、試合の行方は依然として不透明なままとなった。
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  • 祝う余裕はない

    ベルギー人監督はこの試合を、長い試合の前半戦のようなものだと表現し、「大々的な祝賀や完全な満足感に浸っている場合ではなく、アリアンツ・アレーナで行われる決定的な一戦に向けてしっかりと準備しなければならない」と述べた。

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    また、チームは闘志と質の高いプレーを見せ、余裕のあるリードを築いたと説明した一方で、相手チームは高いクオリティを誇り、いつ危険なチャンスを作り出すか分からないと選手たちに警告し、守備面の改善と、より正確に攻撃を仕留めるよう注意を促した。

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  • 絶え間ない危険……そしてノイアーの影響

    試合後の記者会見でコンパニは、レアルの本拠地で勝ち点3を獲得できたことを喜び、そこでの勝利は今後の糧となる成果だと述べた。

    また、プレッシャーのかかる中、試合を通じてレアルのゴールを脅かし続けた選手たちの能力を称賛した。

    また、チームにはさらに得点を重ねるチャンスが何度かあったと指摘し、これは今シーズン、常に勝利を目指す前向きな姿勢と、その価値を反映しているとした。

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    また、ゴールキーパーのマヌエル・ノイアーの並外れた活躍も際立っている。彼は一貫したパフォーマンスと常に輝きを放つ能力により、歴史上最高の選手の一人としての地位を確立し続けており、その存在がバイエルンの試合ごとの勝機を強めている。

  • 本物のチャンス

    監督は、バイエルンには高いレベルでプレーする優れた選手たちがおり、それが決勝トーナメント進出の現実的な可能性をもたらしていると強調した。しかし、準決勝進出を確実にするためには、次の試合でもこの力強いパフォーマンスを繰り返す必要があると述べた。

    また、レアル・マドリードの質の高さと逆転する能力に対して大きな敬意を表し、自チームにはハイプレスやチャンス作りといった自らの強みに集中するよう呼びかけた。

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    そして、アリアンツ・アレーナでの勝利の可能性について楽観的な見解を示してコメントを締めくくった。彼は、シーズンを通して見せたパフォーマンスのおかげで、チームは最高レベルで戦えるに値すると考え、可能な限り最高の状態になるようパフォーマンスの向上を続けていくとした。

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