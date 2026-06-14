アルゼンチン代表は選手層が厚く、レオナルド・スカローニ監督は毎回スタメンの1席で頭を悩ませる。

2026年W杯アルゼンチン初戦のアルジェリア戦（水曜未明）を目前に、スカローニ監督は再び同じ悩み抱えている。ジュリアン・アルバレスか、ラウタロ・マルティネスか。

スポーツ紙は「大きな大会のたびにスカローニ監督を悩ませる問題だ。ラウタロか、ジュリアンか？」と伝えている。