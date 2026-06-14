アルゼンチン代表は選手層が厚く、レオナルド・スカローニ監督は毎回スタメンの1席で頭を悩ませる。
2026年W杯アルゼンチン初戦のアルジェリア戦（水曜未明）を目前に、スカローニ監督は再び同じ悩み抱えている。ジュリアン・アルバレスか、ラウタロ・マルティネスか。
スポーツ紙は「大きな大会のたびにスカローニ監督を悩ませる問題だ。ラウタロか、ジュリアンか？」と伝えている。
アルゼンチン代表は選手層が厚く、レオナルド・スカローニ監督は毎回スタメンの1席で頭を悩ませる。
2026年W杯アルゼンチン初戦のアルジェリア戦（水曜未明）を目前に、スカローニ監督は再び同じ悩み抱えている。ジュリアン・アルバレスか、ラウタロ・マルティネスか。
スポーツ紙は「大きな大会のたびにスカローニ監督を悩ませる問題だ。ラウタロか、ジュリアンか？」と伝えている。
2022年カタールW杯ではアルヴァレスが第3節からラウタロに代わり先発し、攻撃陣で同胞を上回る活躍を見せた。 アルバリスの出場時間は467分、インテルのストライカーは238分だった。この傾向は2年後、アルビセレステがコロンビアを破り優勝したコパ・アメリカでも続いた。
同大会でも出場時間はラウタロ221分、アルバリス349分で、アルバリスが上回った。
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『スポルト』紙は「ワールドカップやコパ・アメリカで共にプレーした際、このインテル選手がチームメイトを上回ったことはなかった。彼は常に正ストライカーの座を待ち、スカローニ監督にとっては嬉しい悩みだ」と伝えている。
ジュリアン・アルバレスは5月5日のチャンピオンズリーグ準決勝アーセナル戦以来、公式戦も親善試合（ホンジュラス、アイスランド戦など）も出場していない。
足首の怪我が完治しておらず、回復を早めるため最近プラズマ治療を受けている。
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米国入り後に痛みが再発し、一部練習では鎮痛剤注射を打った。チームから離れ、理学療法士とジムで別メニューを続けている。
同紙は続ける。「ジュリアンの離脱で、アルジェリア戦でのオタロの先発が確実となった。予期せぬ事態がなければ、アルビセレステの『9番』はインテルを率いるだろう」。
さらに「これは大きな強みだ。スカローニ監督の下、彼は『決定力のあるストライカー』としてワールドカップを締めくくるチャンスを得る。アルゼンチンが世界クラスのストライカーを擁することは疑いようがない」と結んだ。
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アルバレスはレアル・マドリードとバルセロナが獲得を狙う。レアルはアトレティコに1億5000万ユーロのオファーを提示したが、アトレティコはこれを嘲笑。バルセロナもレヴァンドフスキの代役としてオファーを提示したものの、すべて拒否されたという。