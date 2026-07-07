ラファ・レアオは来年、ミラン以外のユニフォームでプレーする可能性が高い。決定ではないが、兆候は明らかだ。アメリカW杯ベスト16でスペインに敗れた後、彼はインスタグラムのプロフィールから「ロッソネリ」の記述をすべて削除した。すでに新チームでのプレーを想定しており、ミランは過去となった。
Calciomercato
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レアオがインスタグラムのプロフィールから「ミラン」の表記を削除。退団が濃厚で、移籍金は決定済み。
ワールドカップ前の決定
移籍を決意したのは、ワールドカップ前の厳しいシーズンが終わった時点でした。アメリカ行きの飛行機に搭乗する前、Sport TV Portugalのインタビューで彼はミランについてこう語りました。「ミランでできることはすべてやり尽くしました。このクラブは私の成長を助け、困難な時期も支えてくれました。幸運にも、ロッソネラの歴史に名を刻むことができました。 誰にでも夢や野心、挑みたい課題がある。私は新しいリーグで挑戦したい。実現すればとても嬉しい。ミランで良い仕事をしたと実感しているからです」。
ミランは彼を売却した
ミランで291試合80得点を挙げたレアオは、2028年まで契約が残っているにもかかわらず退団する。アッレグリの後任にポルトガル人アモリムが就いても結論は変わらない。クラブは売却益を得たい考えだ。 ミランは6000万ユーロを要求。トルコやサウジアラビアからオファーがあったが、レアオはすべて断り、スペインかイングランドでの挑戦を希望している。
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