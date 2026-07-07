レアオがインスタグラムのプロフィールから「ミラン」の表記を削除。退団が濃厚で、移籍金は決定済み。

移籍を決意したのは、ワールドカップ前の厳しいシーズンが終わった時点でした。アメリカ行きの飛行機に搭乗する前、Sport TV Portugalのインタビューで彼はミランについてこう語りました。「ミランでできることはすべてやり尽くしました。このクラブは私の成長を助け、困難な時期も支えてくれました。幸運にも、ロッソネラの歴史に名を刻むことができました。 誰にでも夢や野心、挑みたい課題がある。私は新しいリーグで挑戦したい。実現すればとても嬉しい。ミランで良い仕事をしたと実感しているからです」。