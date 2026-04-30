「ルール違反だ！」――ミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグの審判団に対し、エベレチ・エゼへのPK判定が「到底受け入れられない」と怒りを爆発させた。

ホワイトへの処分決定により、欧州大会でのハンドルールが再び議論に。今週パリで起きた騒動も記憶に新しい。元リヴァプールのDFジェイミー・キャラガーはSNSでチャンピオンズリーグの審判基準に疑問を投げかけた。

Xに「CLは最高だが、ハンドのPK判定は汚点だ。昨夜のPSG対バイエルンも酷かった。ホワイトの場面はPKではなかった」と投稿した。

一方、アルテタ監督はエゼの件について正式な抗議をするか明言せず、「クラブが最善の判断をする。PKが与えられることはない。もう終わったことだ」と語った。