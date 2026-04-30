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Donny Afroni

翻訳者：

「ルール違反だ！」――ミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグの審判団に対し、エベレチ・エゼへのPK判定が「到底受け入れられない」と怒りを爆発させた。

ミケル・アルテタ
アーセナル
アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
アトレティコ・マドリー 対 アーセナル

チャンピオンズリーグ準決勝第1戦でアーセナルがアトレティコ・マドリードと1-1で引き分けた試合後、ミケル・アルテタ監督は「まったく容認できない」と語った。審判の判定がVARで覆り、エベレチ・エゼに与えられた決勝点となるはずだったPKが取り消されたためだ。第2戦を前にシリーズは依然として五分五分だ。

  • アルテタ監督、「許しがたい」判定の覆しに激怒

    メトロポリターノでの試合後、アルテタ監督は78分にPK判定がVARで覆された件について「非常に失望した」と語った。後半途中出場のエゼがハンコに倒された場面で、主審マッケリーは当初の判定を覆した。

    「ロッカールームで選手たちと映像を確認したが、あれはルール違反で、試合の流れを変えた。非常に失望し、怒っている」とアルテタ監督はTNTスポーツに語った。 全体を見れば明らかな接触があった。一度判定した以上、13回映像を見直したからといって覆すことはできない。このレベルの試合でそれは許されない。誤った判定だ」

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  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    3つのペナルティに関するエピソード

    試合はPKで動いた。前半、ヴィクトル・ヨケレスがハンコにファウルを受け、冷静にPKを決めてアーセナルが先制。後半、アトレティコもPKを得てジュリアン・アルヴァレスが同点に追いついた。

    ベン・ホワイトのハンドが認められ、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームはジュリアン・アルバレスが同点弾を沈めた。アルテタ監督は「彼らは一貫してその判定を下している。PKを与えるなら、受け入れるしかない」と語った。

  • ハンドボールをめぐる論争が大会の「汚点」となっている

    ホワイトへの処分決定により、欧州大会でのハンドルールが再び議論に。今週パリで起きた騒動も記憶に新しい。元リヴァプールのDFジェイミー・キャラガーはSNSでチャンピオンズリーグの審判基準に疑問を投げかけた。

    Xに「CLは最高だが、ハンドのPK判定は汚点だ。昨夜のPSG対バイエルンも酷かった。ホワイトの場面はPKではなかった」と投稿した。

    一方、アルテタ監督はエゼの件について正式な抗議をするか明言せず、「クラブが最善の判断をする。PKが与えられることはない。もう終わったことだ」と語った。

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    アーセナルは第2戦でも自信を失っていない。

    エゼの判定には悔しさが残るが、アルテタ監督は決勝進出に楽観的だ。敵地で粘った選手たちを称え、マドリードでの引き分けを来週の北ロンドン決戦への足掛かりと語った。

    「本当に誇りに思う。選手たちにもそう伝えた。この9ヶ月半、我々の対応は驚くべきものだ」とスペイン人監督は付け加えた。「彼らが成し遂げたことを心から評価している。なぜなら、世界トップクラスのチームがここで崩れ、3点や4点を失うのを目にしてきたからだ。 望んだ結果やプラン通りにはいかなかった。勝つつもりだった。それでもホームでファン後押しのもと、勝敗は自分たち次第だ。決勝へ進みたい。そのチャンスが1週間後に訪れる」

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