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「ルール違反だ！」――ミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグの審判団に対し、エベレチ・エゼへのPK判定が「到底受け入れられない」と怒りを爆発させた。
アルテタ監督、「許しがたい」判定の覆しに激怒
メトロポリターノでの試合後、アルテタ監督は78分にPK判定がVARで覆された件について「非常に失望した」と語った。後半途中出場のエゼがハンコに倒された場面で、主審マッケリーは当初の判定を覆した。
「ロッカールームで選手たちと映像を確認したが、あれはルール違反で、試合の流れを変えた。非常に失望し、怒っている」とアルテタ監督はTNTスポーツに語った。 全体を見れば明らかな接触があった。一度判定した以上、13回映像を見直したからといって覆すことはできない。このレベルの試合でそれは許されない。誤った判定だ」
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3つのペナルティに関するエピソード
試合はPKで動いた。前半、ヴィクトル・ヨケレスがハンコにファウルを受け、冷静にPKを決めてアーセナルが先制。後半、アトレティコもPKを得てジュリアン・アルヴァレスが同点に追いついた。
ベン・ホワイトのハンドが認められ、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームはジュリアン・アルバレスが同点弾を沈めた。アルテタ監督は「彼らは一貫してその判定を下している。PKを与えるなら、受け入れるしかない」と語った。
ハンドボールをめぐる論争が大会の「汚点」となっている
ホワイトへの処分決定により、欧州大会でのハンドルールが再び議論に。今週パリで起きた騒動も記憶に新しい。元リヴァプールのDFジェイミー・キャラガーはSNSでチャンピオンズリーグの審判基準に疑問を投げかけた。
Xに「CLは最高だが、ハンドのPK判定は汚点だ。昨夜のPSG対バイエルンも酷かった。ホワイトの場面はPKではなかった」と投稿した。
一方、アルテタ監督はエゼの件について正式な抗議をするか明言せず、「クラブが最善の判断をする。PKが与えられることはない。もう終わったことだ」と語った。
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アーセナルは第2戦でも自信を失っていない。
エゼの判定には悔しさが残るが、アルテタ監督は決勝進出に楽観的だ。敵地で粘った選手たちを称え、マドリードでの引き分けを来週の北ロンドン決戦への足掛かりと語った。
「本当に誇りに思う。選手たちにもそう伝えた。この9ヶ月半、我々の対応は驚くべきものだ」とスペイン人監督は付け加えた。「彼らが成し遂げたことを心から評価している。なぜなら、世界トップクラスのチームがここで崩れ、3点や4点を失うのを目にしてきたからだ。 望んだ結果やプラン通りにはいかなかった。勝つつもりだった。それでもホームでファン後押しのもと、勝敗は自分たち次第だ。決勝へ進みたい。そのチャンスが1週間後に訪れる」