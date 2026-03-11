「ルール内か？」：レバークーゼン監督、CLの大一番を前にアーセナルの物議を醸す戦術に疑問を呈する

アーセナルとバイエル・レバークーゼンの試合前の記者会見で、B04のコーチは、この行為は審判によってより厳しい罰則が科されるべきではないかと質問しました。

「我々は他の選手のためにスペースを作るためにブロックを行います。時にはボールから遠く離れた場所でそれが行われます。そして、私がサッカーを理解している限りでは、ボディチェックを行う場合、そのプレーの状況ではボールが近くにあるべきだと思います」と、53歳の監督は述べました。「我々は皆そうしています。ただ、ボールが近くになくてもブロックできるというのは、ルール上許されることなのか、疑問に思うのです」。

同時に、デンマーク人監督は、この巧妙な戦略について、相手チームのミケル・アルテタ監督を称賛しました。「彼らはそれをよく考え抜いています。5、6人の選手を同時に使ってスペースを作り、そのスペースを攻撃するのです」