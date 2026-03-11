今シーズン、アーセナルは、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの両方で、特にコーナーキックなどのセットプレーから非常に高い得点率を誇っています。選手たちは、ゴールを決めやすくするために、相手ゴールキーパーをブロックしたり、妨害したりすることがよくあります。
「ルール内か？」：レバークーゼン監督、CLの大一番を前にアーセナルの物議を醸す戦術に疑問を呈する
アーセナルとバイエル・レバークーゼンの試合前の記者会見で、B04のコーチは、この行為は審判によってより厳しい罰則が科されるべきではないかと質問しました。
「我々は他の選手のためにスペースを作るためにブロックを行います。時にはボールから遠く離れた場所でそれが行われます。そして、私がサッカーを理解している限りでは、ボディチェックを行う場合、そのプレーの状況ではボールが近くにあるべきだと思います」と、53歳の監督は述べました。「我々は皆そうしています。ただ、ボールが近くになくてもブロックできるというのは、ルール上許されることなのか、疑問に思うのです」。
同時に、デンマーク人監督は、この巧妙な戦略について、相手チームのミケル・アルテタ監督を称賛しました。「彼らはそれをよく考え抜いています。5、6人の選手を同時に使ってスペースを作り、そのスペースを攻撃するのです」
レバークーゼン、アーセナルFCに対して明らかに劣勢
レバークーゼンは、水曜日の夜、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでアーセナルと対戦する。レバークーゼンは明らかにアンダードッグとしてこの試合に臨む。結局のところ、アーセナルはグループステージをFCバイエルン・ミュンヘンを上回る1位で終え、プレミアリーグの順位表でも首位を走っている。
しかし、試合前から敗北を認めるつもりはない。「我々はベスト16に残っている。この状況と、この素晴らしい試合を楽しむべきだ。もちろん、アーセナルは大きな優勝候補だ。しかし、我々はこれまで、強豪チームと非常に良い試合をしてきた」と、ヒュルマンド監督は語った。
53歳の監督は、ほぼ全選手を起用できる。フォワードのパトリック・シックは、筋肉の問題から復帰した。アーセナル戦では、新星クリスチャン・コファネもフォワードとして先発出場する可能性がある。