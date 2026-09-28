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「ルールは明確だった」。アイルランドが物議を醸すイスラエル戦をボイコットしていれば、UEFAから「未確定」の制裁に直面していたとFAI会長が明かす
UEFAの懲戒処分の可能性
クックは、代表チームがイスラエルとのネーションズリーグ戦をボイコットする決断をしていた場合に直面していた重大なリスクについて詳しく説明した。アイルランドは日曜日、この試合に3-0で勝利した。ハンガリーの中立会場に変更されたこの一戦は、ガザで続く紛争を理由にアイルランド側の撤退を求める声や強い世論の圧力が高まる中で行われた。
『RTE Sport』に対し、クックはUEFAが新たな具体的脅しを示したわけではないものの、既存の規定の枠組み自体が十分に威圧的であり、試合が実施される要因になったと明らかにした。追加制裁を示唆されたのかと問われると、同氏は「いや。ルールは明確だ。試合日程を履行しなければ、どのような制裁があるのかは明記されているし、さらに内容が定められていない別の制裁にも言及がある。最終的にはUEFA次第で、そこから相手にどんな制裁を科すかが決まるのだと思う。最近ではイングランドとサウサンプトンの件があったし、彼らに科された賦課金もあった」と答えた。
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内部の緊張と選手たちの抗議
デブレツェンでの3-0勝利に向けた試合前には、アイルランド代表の選手たちによる抗議の意思が目に見える形で示された。選手たちは対戦相手との握手を行わないことを選び、イスラエル国歌の演奏中にはうつむいた。また、主将のダラ・オシェイアとマノル・ソロモンの間で行われるはずだった、恒例のペナント交換も実施されなかった。こうした行動は、この試合を行うことの是非をめぐってアイルランド代表内部で協議が行われ、試合開催自体が危ぶまれていると報じられていた不透明な期間を経た末のものだった。
報道によれば、GKギャビン・バズヌは当初、抗議の意思表示として試合を辞退したい意向を示しており、その結果としてチーム宿舎でミーティングが開かれたという。しかし最終的には民主的なプロセスを経て、試合は実施されることになった。その後、FAIは選手たちによる投票の結果、「かなりの多数」がピッチに立つことを決めたと認めた。クックはチームのプロ意識を称賛し、次のように述べた。「今夜プレーし、ユニフォームに袖を通した選手たちの勇気のおかげで、私たちはこの日程の1試合を果たした」
政治的およびスポーツ上の命令への対応
FAIは、『Stop The Game』キャンペーンを主導したIrish Sport for Palestineのような支援団体から批判を受けてきた。それでもクックは、同協会が独自の統治構造の指示に従ったと主張した。クックはこの状況へのFAIの対応を擁護し、こう述べた。『かなり適切に対処されたと考える人もいる。我々は試合を行うと一貫して言ってきた。それはメンバーを通じて、理事会を通じて、我々に対して命じられたものだった』。会長は、周囲に論争がある中でも、同協会は国際的な義務を果たさなければならないと感じていたと強調した。
この立場は、FAIが以前に国際舞台でイスラエルに対するより強い措置を求めて働きかけていた中でも示されたものだ。11月には、同協会がイスラエルをクラブと代表の両方の大会から追放するよう提案する正式な書簡をUEFAに送っていた。その要請の進展について、クックは統括団体がまだ最終的な判断に至っていないと述べた。『彼らの返答は、それを検討するというもので、今もなお検討しているところだ』と同氏は認めた。
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地域協力と今後の試合日程
他国の反応を見極めるため、クックは同じネーションズリーグのグループに入るオーストリアとコソボの関係者に接触した。協議の目的は、こうした試合をめぐって制裁の可能性や統一した立場に集団的な支持があるかを確認することにあった。しかし、他国にボイコットへの強い意欲はほとんど見られなかった。「グループ内の他国とは確かに話をしたが、彼らは試合を行うという決定を改めて確認した」とクックは認めており、アイルランドが試合を拒否していれば単独行動になっていたことを示唆した。
焦点は今、両者の2度目の予定された対戦に移っている。現時点では10月4日に開催される予定だ。最初の対戦と同様に、この試合も中立地で行われ、開催地にはセルビアの町バチュカ・トポラが選ばれている。
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