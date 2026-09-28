クックは、代表チームがイスラエルとのネーションズリーグ戦をボイコットする決断をしていた場合に直面していた重大なリスクについて詳しく説明した。アイルランドは日曜日、この試合に3-0で勝利した。ハンガリーの中立会場に変更されたこの一戦は、ガザで続く紛争を理由にアイルランド側の撤退を求める声や強い世論の圧力が高まる中で行われた。

『RTE Sport』に対し、クックはUEFAが新たな具体的脅しを示したわけではないものの、既存の規定の枠組み自体が十分に威圧的であり、試合が実施される要因になったと明らかにした。追加制裁を示唆されたのかと問われると、同氏は「いや。ルールは明確だ。試合日程を履行しなければ、どのような制裁があるのかは明記されているし、さらに内容が定められていない別の制裁にも言及がある。最終的にはUEFA次第で、そこから相手にどんな制裁を科すかが決まるのだと思う。最近ではイングランドとサウサンプトンの件があったし、彼らに科された賦課金もあった」と答えた。