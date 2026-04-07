ルーマニアのサッカー界のレジェンド、ミルチャ・ルチェスク氏が80歳で死去

40年以上にわたる監督キャリアの中で、彼は35の主要タイトルを獲得し、サー・アレックス・ファーガソンとペップ・グアルディオラに次ぐ歴代3位の記録を残した。シャフタール・ドネツクは、彼が指揮を執った伝説的な12年間で、ウクライナリーグ優勝8回とUEFAカップ優勝1回を達成している。 さらに、ディナモ・ブカレストをはじめ、ラピド・ブカレスト、ガラタサライ、ベシクタシュ、ゼニト、ディナモ・キエフといったクラブも、彼の指導の下で国内タイトルを獲得している。彼は7つの異なるクラブでタイトルを獲得した唯一の監督として、他に類を見ない存在として認められている。彼の率いるチームは常に魅力的で攻撃的なサッカーを披露し、多様なサッカー文化に適応できる卓越した戦術家としての地位を確固たるものにした。