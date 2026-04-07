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ルーマニアのサッカー界のレジェンド、ミルチャ・ルチェスク氏が80歳で死去
国民的アイコンの逝去
AP通信およびルーマニアのメディア「Golazo.ro」の報道によると、ブカレスト大学救急病院は火曜日、ルチェスク氏の死去を確認した。このベテラン監督は3月下旬から治療を受けており、金曜日に心臓発作を起こしていた。同病院は、彼の功績を称える声明を発表した。「本日、2026年4月7日（火）20時30分頃、ミルチャ・ルチェスク氏の死亡が確認されました。 ミルチャ・ルチェスク氏は、ルーマニアサッカー界において最も成功を収めた監督兼選手の一人であり、1984年にルーマニア代表を欧州選手権へ初出場させた人物です。何世代にもわたるルーマニアの人々は、国民的象徴として彼の姿を心に刻みながら成長してきました。神のご加護がありますように！」
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記録的な最終キャンペーン
ルチェスクは最期の日まで、その職務に献身的に取り組み続けた。2024年8月にルーマニア代表監督に復帰した彼は、28年ぶりのワールドカップ出場を果たすことを目指していた。先月、トルコとのプレーオフで0-1で敗れた際、80歳という年齢で、公式戦において代表チームを率いた最年長の監督となった。その直後、ロッカールームで体調を崩し、辞任を余儀なくされた。 2010年に『ガゼタ・スポルトゥリル』誌のインタビューで、彼は次のように語っている。「ピッチの上で死ぬことこそ、監督にとって最も美しい結末だ。私はフィールドで死にたい。それは、戦いの最中にすべてを生き抜いたことを意味するからだ。」
欧州のクラブにおける圧倒的な強さ
40年以上にわたる監督キャリアの中で、彼は35の主要タイトルを獲得し、サー・アレックス・ファーガソンとペップ・グアルディオラに次ぐ歴代3位の記録を残した。シャフタール・ドネツクは、彼が指揮を執った伝説的な12年間で、ウクライナリーグ優勝8回とUEFAカップ優勝1回を達成している。 さらに、ディナモ・ブカレストをはじめ、ラピド・ブカレスト、ガラタサライ、ベシクタシュ、ゼニト、ディナモ・キエフといったクラブも、彼の指導の下で国内タイトルを獲得している。彼は7つの異なるクラブでタイトルを獲得した唯一の監督として、他に類を見ない存在として認められている。彼の率いるチームは常に魅力的で攻撃的なサッカーを披露し、多様なサッカー文化に適応できる卓越した戦術家としての地位を確固たるものにした。
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輝かしい選手生活
指揮官として大きな足跡を残す前に、彼は主にウイングとして輝かしい選手生活を送った。ディナモ・ブカレストは、彼がピッチで貢献した7回のリーグ優勝を果たしている。 代表チームではルーマニア代表として64試合に出場し、特に1970年のワールドカップではキャプテンを務め、イングランドやブラジルといった名だたる強豪と対戦した。現役時代の初期から記録的な監督としての功績に至るまで、サッカーに対する揺るぎない情熱こそが、ルーマニア国内のみならず世界中で、彼のレガシーが世代を超えて受け継がれていくことを保証している。