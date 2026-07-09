ルーマニアで元サッカー選手のムレサン氏が死去：貯水池で溺死、44歳だった

ルーマニア代表元MFガブリエル・“ガビ”・ムレサンが7月8日夜、トランシルヴァニア・アポルド近郊の人工貯水池で溺死した。44歳だった。





『コリエーレ・デラ・セラ』紙によると、サウナ後に冷たい水に飛び込み、急激な温度変化で心臓発作を起こした可能性が高い。

消防隊や潜水隊が救助に当たったが、蘇生措置は成功せず、死亡が確認された。当局は事件として捜査を開始した。