ルーマニアで元サッカー選手のムレサン氏が死去：貯水池で溺死、44歳だった

ルーマニア代表元MFガブリエル・“ガビ”・ムレサンが7月8日夜、トランシルヴァニア・アポルド近郊の人工貯水池で溺死した。44歳だった。
『コリエーレ・デラ・セラ』紙によると、サウナ後に冷たい水に飛び込み、急激な温度変化で心臓発作を起こした可能性が高い。
消防隊や潜水隊が救助に当たったが、蘇生措置は成功せず、死亡が確認された。当局は事件として捜査を開始した。
ルーマニア代表元MFガブリエル・“ガビ”・ムレサンが7月8日夜、トランシルヴァニア・アポルド近郊の人工貯水池で溺死した。44歳だった。
『コリエーレ・デラ・セラ』紙によると、サウナ後に冷たい水に飛び込み、急激な温度変化で心臓発作を起こした可能性が高い。
消防隊や潜水隊が救助に当たったが、蘇生措置は成功せず、死亡が確認された。当局は事件として捜査を開始した。
1982年シギショアラ生まれ。2007～2013年クルージュの中盤選手兼主将としてリーグ3回、ルーマニアカップ3回、スーパーカップ2回の優勝に貢献し、チャンピオンズリーグにも出場した。 ルーマニア代表として9試合に出場し、ロシアのトム・トムスクでもプレーした。2017年、タルグ・ムレシュでのシーズンを最後に現役を引退した。
現役引退後は国民自由党から政界へ転身し、祖父母の故郷であるアポルドの市長に就任。彼が推進した釣り・水泳用の人工水域で、命を落とした。
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