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ルーベン・ディアスは、クリスティアーノ・ロナウドへの批判について「目新しいことではない」と語り、ポルトガル代表はワールドカップの「夢」に向かって団結していると強調した。
開幕時の膠着状態が注目を集める
カンザスシティで行われたグループK初戦で、ブラジルはコンゴ民主共和国と1-1で引き分けた。ジョアン・ネヴェスがヘディングで先制したが、決定力不足で前半終了間際にヨアン・ウィッサに同点とされた。 この結果を受け、ファンや元選手からは即座に批判が噴出。特に41歳の主将には、非効率的な攻撃展開への不満が集中した。
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ディフェンダーは外部からの雑音を遮断する
次の試合を前にディアスは、チームのパフォーマンスと象徴的なストライカーへのメディア批判を冷静に語った。 「批判は1人の選手だけではない。クリスが注目されているが、こういう状況では皆が厳しい目で見られる。 私がここに来てからずっと同じで、これからも続くでしょう。新しいことではありません。」
さらにSNS上の憶測を問われると、「正直、憶測は問題ではない。私たちは一つの夢で団結しており、私はそんなことに心を向けない。SNSに何が流れても気にしないし、言及する価値もない」と語った。
チームが戦術の崩壊に反応する
このベテランFWは、ワールドカップで先発したフィールドプレーヤーとして史上最年長記録を達成したが、大会10試合連続無得点という不本意な数字も更新した。チームは集中力が落ち、アフリカの相手に流れを奪われた戦術的ミスを認めた。
ディアスは「多くのアナリストが試合を分析し、何がうまくいかなかったかを結論づけている。一部の報道では、問題点がすでに明らかになっているようだ。
「序盤に得点し、立ち上がりは良かった。エネルギーを感じたが、油断して規律を失った。効率が落ち、相手に脅威を与えられず、奇妙な展開になった。
結局のところ、我々は規律を失った。その点はチーム内で認識している。それでも、前向きな面しか見えていない」
世間の過熱については「批判は目にしていない。結果が出なければ批判が増えるのは当然だ。
困難は早いほうが良い。成長し続け、完璧を求めず、地に足を着けたい。」
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ヒューストンでは緊急の対応が求められている
ロベルト・マルティネス監督のスター軍団は、火曜日に大会初出場となるウズベキスタンと対戦する。守備の立て直しは急務だ。批判を受けるチームはグループKを好発進し、真価を問われる一戦となる。
グループステージ最終戦では南米の強豪コロンビアと対戦するため、予選突破へ3ポイント獲得は必須だ。