ルーベン・ディアスは、クリスティアーノ・ロナウドへの批判について「目新しいことではない」と語り、ポルトガル代表はワールドカップの「夢」に向かって団結していると強調した。

このベテランFWは、ワールドカップで先発したフィールドプレーヤーとして史上最年長記録を達成したが、大会10試合連続無得点という不本意な数字も更新した。チームは集中力が落ち、アフリカの相手に流れを奪われた戦術的ミスを認めた。

ディアスは「多くのアナリストが試合を分析し、何がうまくいかなかったかを結論づけている。一部の報道では、問題点がすでに明らかになっているようだ。

「序盤に得点し、立ち上がりは良かった。エネルギーを感じたが、油断して規律を失った。効率が落ち、相手に脅威を与えられず、奇妙な展開になった。

結局のところ、我々は規律を失った。その点はチーム内で認識している。それでも、前向きな面しか見えていない」

世間の過熱については「批判は目にしていない。結果が出なければ批判が増えるのは当然だ。

困難は早いほうが良い。成長し続け、完璧を求めず、地に足を着けたい。」



