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Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ルーベン・ディアスは今夏6000万ユーロでの移籍を希望。ペップ・グアルディオラ監督の退任を受け、マンチェスター・シティのDFはレアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、PSGの興味を引いている。

移籍情報
ルベン・ディアス
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ジョゼップ・グアルディオラ

マンチェスター・シティのDFルーベン・ディアスは、ペップ・グアルディオラ監督の退任を受け、今夏移籍先を探すよう代理人に指示したと報じられている。新たな挑戦を求めるポルトガル代表には、欧州の複数強豪クラブが注目している。

  • 守備の要が退団を模索

    CaughtOffsideによると、ディアスはグアルディオラの退任を受け、今夏マンチェスター・シティを退団する方針だ。 2020年に加入し、通算255試合に出場した29歳のセンターバックは、エティハド・スタジアムでの戦術変化に不安を抱いているという。契約は2029年まで残っているが、移籍金は約6000万ユーロとされ、レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンが動向を注視している。

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  • Ruben Dias Manchester City 2025-26Getty

    新たな挑戦を求めています

    報道によると、このディフェンダーはエティハド・スタジアムを離れ、新たな挑戦を求めている。欧州の名門クラブからの誘いもあり、夏の移籍は現実味を帯びている。ポルトガル代表の彼は、移籍市場再開を前に長期的なキャリア目標を検討し、名門クラブへの移籍にも前向きだ。

  • ディアスへの関心が高まっている

    マドリードは、ベテランDFアラバとルディガーの後継者としてディアスを理想的な補強と見る。さらに『CaughtOffside』は、同クラブがディアスのチームメイト・グヴァルディオルにも関心を示していると報じる。2025-26シーズン国内リーグ2位のシティは、監督交代というデリケートな時期であり、主力の流出を強く警戒している。

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    ディフェンダーたちは重大な試練に直面している

    今シーズンは期待外れに終わり、来季も強豪チームを維持するには必死の努力が必要だ。監督が去った上に、2人の主力DFを欧州のライバルに奪われるわけにはいかない。一方、ディアスはポルトガル代表に選出され、グループKのコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビア戦に集中する。