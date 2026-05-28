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ルーベン・ディアスは今夏6000万ユーロでの移籍を希望。ペップ・グアルディオラ監督の退任を受け、マンチェスター・シティのDFはレアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、PSGの興味を引いている。
守備の要が退団を模索
CaughtOffsideによると、ディアスはグアルディオラの退任を受け、今夏マンチェスター・シティを退団する方針だ。 2020年に加入し、通算255試合に出場した29歳のセンターバックは、エティハド・スタジアムでの戦術変化に不安を抱いているという。契約は2029年まで残っているが、移籍金は約6000万ユーロとされ、レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンが動向を注視している。
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新たな挑戦を求めています
報道によると、このディフェンダーはエティハド・スタジアムを離れ、新たな挑戦を求めている。欧州の名門クラブからの誘いもあり、夏の移籍は現実味を帯びている。ポルトガル代表の彼は、移籍市場再開を前に長期的なキャリア目標を検討し、名門クラブへの移籍にも前向きだ。
ディアスへの関心が高まっている
マドリードは、ベテランDFアラバとルディガーの後継者としてディアスを理想的な補強と見る。さらに『CaughtOffside』は、同クラブがディアスのチームメイト・グヴァルディオルにも関心を示していると報じる。2025-26シーズン国内リーグ2位のシティは、監督交代というデリケートな時期であり、主力の流出を強く警戒している。
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ディフェンダーたちは重大な試練に直面している
今シーズンは期待外れに終わり、来季も強豪チームを維持するには必死の努力が必要だ。監督が去った上に、2人の主力DFを欧州のライバルに奪われるわけにはいかない。一方、ディアスはポルトガル代表に選出され、グループKのコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビア戦に集中する。