報道によると、このディフェンダーはエティハド・スタジアムを離れ、新たな挑戦を求めている。欧州の名門クラブからの誘いもあり、夏の移籍は現実味を帯びている。ポルトガル代表の彼は、移籍市場再開を前に長期的なキャリア目標を検討し、名門クラブへの移籍にも前向きだ。