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ルーベン・ディアスはマヤ・ジャマとの破局を認めた。マンチェスター・シティのスターは、85歳の祖父に問い詰められたことを受け、「ラブ・アイランド」司会者を浮気した事実はないと主張する激しい声明を発表した。
ディアスは分裂の噂を否定した。
ディアスは、ジャマとの破局を公に認めた。マンチェスター・シティのディフェンダーである彼は、数週間に及ぶ憶測の末に沈黙を破った。ポルトガル代表の彼はインスタグラムで、浮気が原因という噂を否定した。
ディアス氏が疑惑に反論
彼は、噂が私生活や家族に及ぼし始めたため、無視できなくなったと語った。このディフェンダーは、絶え間ない報道やネット上の噂が高齢の親族さえも巻き込んだため、公に反応せざるを得なくなったと説明した。
ディアスはインスタグラムにこう投稿した。「85歳の祖父がニュースで繰り返し見て『彼女を裏切ったのか』と尋ねてきたとき、私は一線を引く必要があると感じた。マヤと私は常に相互尊重 based 関係を築いてきた。その点で一線を越えたことは一度もない。
嘘も百回言えば真実のように感じられる。だからこそ断言する。私は浮気などしておらず、その意図も誘惑も一度もなかった。マヤにはこの世のあらゆる敬意が払われるべきだと信じている。
「別れた理由は私達だけのものです。大人として冷静に対応してきました。私生活は個人的なものなので沈黙を守ってきましたが、クリックを稼ぐために嘘をついたりイメージを歪めたりするのは間違っています。私とマヤを尊重し、関係が終わっても必ずしも裏切りがあるわけではないと理解してください。」
Instagram / @rubendias
ディアスによる珍しい公の場での発言
ディアスは私生活を公表してこなかったため、今回の声明は異例だ。5月中旬、2人はSNSから相手の写真を削除し、将来をめぐる憶測が膨らんだ。2人は2024年11月のMTV EMA（マンチェスター）で出会い、2025年4月に交際を認めた。
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再びサッカーに注目が集まっている
この件が公に解決し、ディアスは再びキャリアに集中できる。 マンチェスター・シティでは依然として重要な存在であり、契約は2029年まで延長されている。現在は2026年ワールドカップを目指すポルトガル代表に集中しており、コンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同組のグループKに属する。その前に、6月6日にチリ、10日にナイジェリアとの親善試合が予定されている。