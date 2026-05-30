彼は、噂が私生活や家族に及ぼし始めたため、無視できなくなったと語った。このディフェンダーは、絶え間ない報道やネット上の噂が高齢の親族さえも巻き込んだため、公に反応せざるを得なくなったと説明した。

ディアスはインスタグラムにこう投稿した。「85歳の祖父がニュースで繰り返し見て『彼女を裏切ったのか』と尋ねてきたとき、私は一線を引く必要があると感じた。マヤと私は常に相互尊重 based 関係を築いてきた。その点で一線を越えたことは一度もない。

嘘も百回言えば真実のように感じられる。だからこそ断言する。私は浮気などしておらず、その意図も誘惑も一度もなかった。マヤにはこの世のあらゆる敬意が払われるべきだと信じている。

「別れた理由は私達だけのものです。大人として冷静に対応してきました。私生活は個人的なものなので沈黙を守ってきましたが、クリックを稼ぐために嘘をついたりイメージを歪めたりするのは間違っています。私とマヤを尊重し、関係が終わっても必ずしも裏切りがあるわけではないと理解してください。」





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