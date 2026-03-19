ルーベン・アモリン、監督業への華々しい復帰か？　元マンチェスター・ユナイテッド監督、意外な復帰説が浮上

ルーベン・アモリムのマンチェスター・ユナイテッドでの指揮は、わずか14ヶ月で1月に突然の幕を閉じた。しかし、この元「レッドデビルズ」の指揮官が長く無職でいることはないかもしれない。ポルトガルの報道によると、彼はベンフィカの次期監督の最有力候補とされているからだ。アモリムには、ベンフィカの宿敵であるスポルティング・リスボンとの長い因縁があるため、この移籍には緊張が伴うことになるだろう。

41歳のアモリンはスポルティング在籍時に欧州で最も注目される監督の一人としての地位を確立したが、イングランドでの惨憺たるシーズンを経て評価は急落した。ユナイテッドは彼の指揮下でプレミアリーグ15位に沈み、ヨーロッパリーグ決勝ではトッテナムに敗北。最終的にリーズ・ユナイテッドとの1-1の引き分けを機に解任された。 マンチェスターでの苦戦にもかかわらず、ポルトガル国内での彼の評価は依然として極めて高い。