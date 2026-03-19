Getty Images Sport
翻訳者：
ルーベン・アモリン、監督業への華々しい復帰か？ 元マンチェスター・ユナイテッド監督、意外な復帰説が浮上
物議を醸すリスボンへの帰還
ルーベン・アモリムのマンチェスター・ユナイテッドでの指揮は、わずか14ヶ月で1月に突然の幕を閉じた。しかし、この元「レッドデビルズ」の指揮官が長く無職でいることはないかもしれない。ポルトガルの報道によると、彼はベンフィカの次期監督の最有力候補とされているからだ。アモリムには、ベンフィカの宿敵であるスポルティング・リスボンとの長い因縁があるため、この移籍には緊張が伴うことになるだろう。
41歳のアモリンはスポルティング在籍時に欧州で最も注目される監督の一人としての地位を確立したが、イングランドでの惨憺たるシーズンを経て評価は急落した。ユナイテッドは彼の指揮下でプレミアリーグ15位に沈み、ヨーロッパリーグ決勝ではトッテナムに敗北。最終的にリーズ・ユナイテッドとの1-1の引き分けを機に解任された。 マンチェスターでの苦戦にもかかわらず、ポルトガル国内での彼の評価は依然として極めて高い。
- AFP
「スペシャル・ワン」の後任
エスタディオ・ダ・ルスでの監督交代の可能性は、ジョゼ・モウリーニョを巡る不透明感が高まる中で浮上している。この名将は、トルコのフェネルバフチェでの指揮を経て、25年ぶりの復帰として今シーズン初めにベンフィカに戻ってきた。しかし、プリメイラ・リーガの優勝争いでベンフィカが現在スポルティングやFCポルトに後れを取っていることから、クラブ首脳陣はシーズンを挽回するために方針転換を検討していると報じられている。
ジャーナリストのルイス・ロシャ・ロドリゲスは、クラブがモウリーニョとの決別を決断した場合、アモリンが当然の選択肢になると考えている。この状況について、ロドリゲスは次のように述べた。「もしベンフィカが、私が考える『プランB』に移行するなら……ベンフィカはルーベン・アモリンを試すべきだ。市場を見渡し、論理的で妥当な解決策を模索する中で、ポルトガルで勝つ方法を知り、ビッグクラブに身を置くことが何を意味するかを理解している人物が必要だ。ルーベン・アモリンが最有力候補だと考える。」
エスタディオ・ダ・ルスでの歴史
スポルティングとのつながりがあるため、彼の就任には物議を醸す可能性もあるが、アモリンにとってベンフィカは馴染み深い存在だ。彼は選手時代の大部分を「イーグルス」で過ごし、クラブで154試合に出場した。クラブの文化に対するこうした内部からの理解に加え、ブラガやスポルティングで国内タイトルを獲得した実績が相まって、彼は理事会にとって魅力的な候補となっている。
ブラジルのヴァスコ・ダ・ガマも候補として名前が挙がっているが、自身が熟知するクラブと共にチャンピオンズリーグの舞台に復帰できるという魅力は、断るにはあまりにも大きいかもしれない。もしこの移籍が実現すれば、ポルトガルサッカー史上最も話題となる監督交代の一つとなり、アモリンはかつて栄光に導いたスポルティングと直接対決することになるだろう。
- AFP
オールド・トラッフォードにおけるアモリム退任後の状況
マンチェスターに戻ると、アモリム監督の退任以来、クラブはようやく軌道に乗ったと言えるだろう。マイケル・キャリックが暫定監督に就任し、国内リーグでの目覚ましい巻き返しを成し遂げた。この元MFの指揮の下、ユナイテッドは順位表を駆け上がり、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得も現実味を帯びてきたことで、キャリックを正式な監督に据えるべきかどうかの議論が沸き起こっている。
しかし、ユナイテッドの首脳陣は依然として選択肢を広げておく姿勢だ。最近の報道によると、パリ・サンジェルマンの元監督ルイス・エンリケが正式就任の最有力候補とされている一方、ロベルト・デ・ゼルビやカルロ・アンチェロッティといった名前も引き続きオールド・トラッフォードの指揮官候補として浮上している。ユナイテッドが新たな時代を見据える中、同クラブの元監督はリスボンで、自身にとって重大な局面を迎える準備を整えているようだ。
広告