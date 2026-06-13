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ルーベン・アモリンの監督就任が決定。元マンチェスター・ユナイテッドコーチで、セリエA首脳との会談後にオリバー・グラスナーを退けてACミランの指揮官に就く見込み。
アモリムが首位に立つ
ACミランの新監督探しは、この24時間で急展開を迎えた。複数の候補が挙がっていたが、ルーベン・アモリム監督がオーナー陣と長時間会談し、最有力に躍り出た。プレミアリーグで苦戦したポルトガル人指揮官は、名声回復を期して退任する現体制の後任候補となった。
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、クラブは延長オプション付き2年契約を提示。前季の失速を受け、ジェリー・カルディナーレ氏は長期安定を狙う。ラルフ・ラングニック氏の交渉が不調に終わり、ミランはアモリムに本格接近。現在、最有力候補となっている。
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グラスナーが最終候補から外れる
アモリムの台頭により、最近まで最有力候補だったオリバー・グラスナーは後退した。グラスナーはランニクの推しだったが、ランニクが影響力を失ったことで彼の評価も下がった。ミランは自主的に候補を選定し、実績のあるグラスナーでも「急激に低下」した。
クラブ上層部は明確な戦術アイデンティティを最優先し、オーナーのジェリー・カルディナーレは高い位置で守備し、トランジションで攻撃的にボールを奪うチームを望んでいる。アモリムのスタイルは、その「積極的」ビジョンに最も合致すると判断された。彼は2年前、フォンセカが就任した際にもミランの候補に挙がっていた。
資金面の課題と最終決定
面接プロセスは継続中だが、マティアス・ヤイスレは依然として候補者である。しかし、彼はアル・アハリとの600万ユーロの契約解除条項という財政上の課題を抱えている。ミランは同額を監督ではなく選手投資に回したい考えだ。この財政的現実から、アモリムが最も現実的な選択肢であるという見方は強まっている。
さらに、カルディナーレはレアル・マドリードを退団しフリーのアルバロ・アルベロアにも打診している。
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ミラン、アッレグリの後任探しで時間との戦い
2026-27シーズンセリエA開幕が迫り、移籍市場が動き出す。ミランは早急な決断が求められる。昨季チャンピオンズリーグ出場権を逃し、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の後任も決まっていない。
焦れるサポーターの声を受け、クラブは新監督を早期に招聘し、レジェンドが求める「再建」を進めたい考えだ。本格キャンプが始まる前に、一貫した戦略を確立することが急務となっている。