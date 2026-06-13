アモリムの台頭により、最近まで最有力候補だったオリバー・グラスナーは後退した。グラスナーはランニクの推しだったが、ランニクが影響力を失ったことで彼の評価も下がった。ミランは自主的に候補を選定し、実績のあるグラスナーでも「急激に低下」した。

クラブ上層部は明確な戦術アイデンティティを最優先し、オーナーのジェリー・カルディナーレは高い位置で守備し、トランジションで攻撃的にボールを奪うチームを望んでいる。アモリムのスタイルは、その「積極的」ビジョンに最も合致すると判断された。彼は2年前、フォンセカが就任した際にもミランの候補に挙がっていた。