ルーベン・アモリンが復帰！元マンチェスター・ユナイテッド監督がACミランと2年契約で合意。

交渉は難関を突破したが、アモリム監督はレッドバード・キャピタルの代表でクラブオーナーであるジェリー・カルディナーレの最終承認を待っている。承認が下り次第ミラノへ赴き、契約書に署名して来季準備を開始する。

ミランは38歳のマティアス・ヤイスレ氏など複数の候補を検討したが、フリーエージェントだったアモリム氏が選ばれた。これによりクラブは巨額の違約金を支払わずに済み、もしアル・アハリの監督を招聘していたなら障害となっていた問題も生じなかった。