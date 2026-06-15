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ルーベン・アモリンが復帰！元マンチェスター・ユナイテッド監督がACミランと2年契約で合意。
契約内容とサン・シーロでの年俸が明らかに
『A Bola』紙によると、41歳のアモリムは2028年までサン・シーロに留まる2年契約に合意し、さらに1シーズンの延長オプションが付く。マンチェスター・ユナイテッドを退任後は休養予定だったが、7度の欧州制覇を誇るミランの誘惑は拒めなかった。
年俸350万ユーロで合意し、タイトル獲得やCL復帰にはボーナスも用意される。ミランは2シーズン連続でCL出場を逃している。
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カルディナーレ氏が最終承認を与える見込み
交渉は難関を突破したが、アモリム監督はレッドバード・キャピタルの代表でクラブオーナーであるジェリー・カルディナーレの最終承認を待っている。承認が下り次第ミラノへ赴き、契約書に署名して来季準備を開始する。
ミランは38歳のマティアス・ヤイスレ氏など複数の候補を検討したが、フリーエージェントだったアモリム氏が選ばれた。これによりクラブは巨額の違約金を支払わずに済み、もしアル・アハリの監督を招聘していたなら障害となっていた問題も生じなかった。
マンチェスター・ユナイテッド、大幅な財政改善見込み
アモリム監督の早期復帰は、マンチェスター・ユナイテッドの財政にも好影響をもたらす。クラブは今年初めに監督とスタッフを解任し、1,670万ポンドの支払いが発生していた。
アモリムが早期に新天地を見つけたため、クラブは残りの補償金支払いをほぼ免れた。ピッチ上でマイケル・キャリックの指導の下、好転しているユナイテッドにとって、この財政的救済はまさに好タイミングだ。
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ミランでは組織改革が続いている。
同報道によると、新監督の就任はロッソネリにとってパズルの一部に過ぎない。クラブはトップチームを一新するため、新たなスポーツディレクターの選任も進めている。最有力候補はアイントラハト・フランクフルトのマルクス・クロシェとフェネルバフチェのデヴィン・オゼクだ。
オゼクは、バイエルン独走を阻止したレバークーゼンのチーム作りで高評価を得た。アモリム新監督と新スポーツディレクターの加入で、ミランファンはセリエAでの巻き返しを期待している。