ルーベン・アモリンがミランの新監督に就任した。クラブの正式発表は 아직 ないが、彼は今朝オンラインで契約に署名した。 契約期間は2028年までで、2029年までの延長オプションが付く。年俸は350万ユーロ。CL出場権獲得やELでの成績に応じてボーナスが支払われる。 長い選考の末、イブラヒモビッチとカルディナーレはヤイスレ、ポチェッティーノ、グラスナーを候補から外し、スポーツディレクター就任予定のクローシェと合意してアモリムを選出した。1985年生まれで元センターMFのアモリムは、今週ナポリ監督に就任する見込みのアッレグリの後任となる。
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ルーベン・アモリンがミランの新監督に就任。2028年までの契約を結ぶ。2029年までの延長オプション付き。
マンチェスター・ユナイテッドでの成績
アモリムはマンチェスター・ユナイテッドでの不振を払拭し、巻き返しを狙う。2024年11月、テン・ハグの後任として就任したが、プレミアリーグ15位というクラブ史上最悪の成績に終わった。 さらにヨーロッパリーグ決勝でもトッテナムに敗れた。翌シーズンは昨年1月のリーズ戦の引き分けをきっかけに解任され、シーズンが中断した。批判の主な理由は、ジルクゼー、ヨロ、セスコらの能力を引き出せなかった点だ。
スポルティングでの勝利
ルーベン・アモリムの監督タイトルはほとんどがスポルティング・リスボンでのもの。ポルトガルリーグ2回、リーグカップ2回（ブラガ時代を含め計3回）、スーパーカップ1回。 2020年3月、コロナ禍のさなかブラガから1000万ユーロの違約金で移籍し4代目監督に就任。2024年11月にマンチェスター・ユナイテッドへ移るまで率いた。 4年半にわたる在任中、リーグ優勝を含む19年ぶりのタイトルをもたらし、ヌノ・メンデス、ペドロ・ポロ、ヒュルマンド、パルヒニャ、クエンダなど多くの選手を育てた。 最も輝いたのは、イングランド2部コヴェントリー・シティから発掘したヴィクトル・ギョケレス。102試合で97得点を挙げ、アーセナルへ総額7000万ユーロで移籍した。
アモリムのキック
このポルトガル人監督の哲学は、試合の主導権を握ることです。ボール支配と積極的なプレス、そして3バックを好む点が特徴的です。 基本フォーメーションは選手層に応じて3-4-2-1または3-4-3。攻撃は後方から組み立て、両翼がサイドライン沿いで幅を取り、中央への展開を促す。 役割が細分化されているため、流動性に欠けるとの指摘もある。
マンチェスター・ユナイテッドは節約に励んでいる
アモリン監督のミラン移籍はマンチェスター・ユナイテッドに朗報だ。テレグラフ紙によると、同クラブは当初の1670万ポンドより安くこのポルトガル人監督とスタッフを獲得する見込みだ。