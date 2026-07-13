AFP
翻訳者：
ルーベン・アモリム、ACミラン強化へ元マンUの教え子4人目を狙う
アモリムがマズラウィに照準を合わせる
先月、マッシミリアーノ・アッレグリの後任としてミラン監督に就任したこのポルトガル人指揮官は、古巣から選手を獲得してロッソネリの戦力を強化する構えだ。 『メトロ・スポーツ』によると、イタリアの報道ではアモリム監督がミラン首脳陣にマズラウィ獲得の意思を伝えたという。モロッコ代表DFは2024年にバイエルン・ミュンヘンから1700万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドに移籍し、77試合に出場。守備ラインの複数ポジションをこなす万能性が評価されている。
- Getty Images Sport
ユナイテッドの襲撃を阻む障壁
アモリム監督はかつて指導した選手たちとの再会を望んでいるが、ミランは主要ターゲットの獲得に難航している。スポルティングCP時代からマンチェスターに連れてきたウガルテは、W杯での負傷で夏の移籍が消えた。
さらにマンチェスター・ユナイテッドはメイソン・マウントやアマドの売却には消極的と伝えられる。移籍専門家のマッテオ・モレット氏は、マズラウィがアモリムのお気に入りでも、クラブ間の交渉は始まっていないと指摘。同氏はファブリツィオ・ロマーノのYouTubeチャンネルでこう語った。「ヌサイール・マズラウィはアモリムのお気に入りだ。現時点で交渉や接触はない。 28歳で2028年まで契約があり延長オプションもあるマズラウィは、アモリムが評価する選手だ。移籍市場後半にミランが本格的に動くか、様子を見よう。現時点では監督が彼の資質を高く評価しているということだ。」
モロッコ人への絶賛
アモリム監督が以前から公に称賛していたディフェンダー、マズラウィへの注目が集まるのは当然だ。オールド・トラッフォード時代、監督は彼の技術と戦術眼を強く評価していた。
就任直後、アモリム監督はこう語った。「彼はトップクラスの選手だ。試合の流れを理解し、攻撃も守備も優れ、1対1でも強い。現代的な選手だ。 彼はチームの未来だ。彼のようなテンポをコントロールできる選手をもっと欲しい。彼は本当に優秀で、ボール扱いも上手い。だから、ヌースにはとても満足している。」
- Getty Images
オールド・トラッフォードの教訓
プレミアリーグで14か月苦戦したアモリム監督は、サン・シーロでの新任を再出発と位置づける。ミランの就任会見では、マンチェスターでの失敗を繰り返さないよう指導法を改善していると語った。
「まず、過ちを説明するのは難しい。前回の挑戦の背景を説明しなければならないからだ」とアモリムは認めた。「すべての過ちを語ることは難しい。言えるのは、多くのことを学び、いくつかの過ちを犯したということだけだ」
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