ルーベン・アモリム、ACミラン強化へ元マンUの教え子4人目を狙う

アモリム監督が以前から公に称賛していたディフェンダー、マズラウィへの注目が集まるのは当然だ。オールド・トラッフォード時代、監督は彼の技術と戦術眼を強く評価していた。

就任直後、アモリム監督はこう語った。「彼はトップクラスの選手だ。試合の流れを理解し、攻撃も守備も優れ、1対1でも強い。現代的な選手だ。 彼はチームの未来だ。彼のようなテンポをコントロールできる選手をもっと欲しい。彼は本当に優秀で、ボール扱いも上手い。だから、ヌースにはとても満足している。」