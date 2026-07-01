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Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

ルーベン・アモリム監督、就任1号補強でACミラン移籍金記録更新

移籍情報
ルベン・アモリム
ACミラン
ゴンサロ・ラモス
セリエ A
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン

ルーベン・アモリムはサン・シーロで即座に存在感を示し、ACミラン監督として初の補強でクラブ史上最高額となる移籍を成立させた。ロッソネリはパリ・サンジェルマンからポルトガル代表ゴンサロ・ラモスを獲得した。

  • Goncalo RamosGetty Images

    ロッソネリにとって画期的な契約

    ミランはラモスを正式に獲得したと発表。移籍金はクラブ最高額となる約6000万ポンド（7000万ユーロ）。25歳のフォワードは2031年までの長期契約にサインし、クラブでの将来を誓った。

    不本意なシーズンを終え再建を目指すクラブにとって、この大型補強は首脳陣の強い決意を示すメッセージだ。移籍金は2019年にラファエル・レオ獲得時に支払った4200万ポンドを超え、クラブ記録を更新した。



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  • 輝かしいキャリアがサン・シーロへ導く

    ラモスは国内でも国際舞台でも実績を残し、ミラノへやってきた。オルハネンセとベンフィカのユースで育ち、2022年W杯ポルトガル代表としてスイス戦でハットトリックを決め、世界的に注目された。フランスではパルク・デ・プランスで多くのタイトルを獲得した。

    パリでは131試合45得点を挙げ、リーグ・アン3連覇とチャンピオンズリーグ2制覇に貢献した。


  • ロッソネリに新たな夜明け

    ラモスの加入は、不振だったチームに決定力をもたらすことを目的としている。先月2年契約を結んだアモリム監督は、7度の欧州制覇を誇るクラブをイタリアの頂点へ導く使命を負う。ラモスへの投資は、クラブ経営陣が元マンチェスター・ユナイテッド監督を資金面で強く支援する意思を示している。

    ベンフィカで100試合以上に出場し、ポルトガルで注目の若手となったラモスは、フィジカルと技術を兼備。ミランはセリエA上位と欧州復帰へ、彼に即戦力としての活躍を期待する。

  • DiomandeGetty Images

    パリで内閣改造が続く

    ミランが新戦力を迎えた一方、PSGはラモス退団の穴埋めへ。アル・ケライフィ会長とカンポス補佐官が率いるフランス王者は、RBライプツィヒのディオマンデ獲得に動いている。同選手はリヴァプールも注目する。

    リーグ・アンとチャンピオンズリーグを制した今季を終え、ルイス・エンリケ監督はチーム刷新を模索。その一環として、韓国代表MFイ・ガンインやフランス代表FWランダル・コロ・ムアニの放出も検討されている。