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ルーベン・アモリム監督、就任1号補強でACミラン移籍金記録更新
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ロッソネリにとって画期的な契約
ミランはラモスを正式に獲得したと発表。移籍金はクラブ最高額となる約6000万ポンド（7000万ユーロ）。25歳のフォワードは2031年までの長期契約にサインし、クラブでの将来を誓った。
不本意なシーズンを終え再建を目指すクラブにとって、この大型補強は首脳陣の強い決意を示すメッセージだ。移籍金は2019年にラファエル・レオ獲得時に支払った4200万ポンドを超え、クラブ記録を更新した。
輝かしいキャリアがサン・シーロへ導く
ラモスは国内でも国際舞台でも実績を残し、ミラノへやってきた。オルハネンセとベンフィカのユースで育ち、2022年W杯ポルトガル代表としてスイス戦でハットトリックを決め、世界的に注目された。フランスではパルク・デ・プランスで多くのタイトルを獲得した。
パリでは131試合45得点を挙げ、リーグ・アン3連覇とチャンピオンズリーグ2制覇に貢献した。
ロッソネリに新たな夜明け
ラモスの加入は、不振だったチームに決定力をもたらすことを目的としている。先月2年契約を結んだアモリム監督は、7度の欧州制覇を誇るクラブをイタリアの頂点へ導く使命を負う。ラモスへの投資は、クラブ経営陣が元マンチェスター・ユナイテッド監督を資金面で強く支援する意思を示している。
ベンフィカで100試合以上に出場し、ポルトガルで注目の若手となったラモスは、フィジカルと技術を兼備。ミランはセリエA上位と欧州復帰へ、彼に即戦力としての活躍を期待する。
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パリで内閣改造が続く
ミランが新戦力を迎えた一方、PSGはラモス退団の穴埋めへ。アル・ケライフィ会長とカンポス補佐官が率いるフランス王者は、RBライプツィヒのディオマンデ獲得に動いている。同選手はリヴァプールも注目する。
リーグ・アンとチャンピオンズリーグを制した今季を終え、ルイス・エンリケ監督はチーム刷新を模索。その一環として、韓国代表MFイ・ガンインやフランス代表FWランダル・コロ・ムアニの放出も検討されている。