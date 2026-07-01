ミランはラモスを正式に獲得したと発表。移籍金はクラブ最高額となる約6000万ポンド（7000万ユーロ）。25歳のフォワードは2031年までの長期契約にサインし、クラブでの将来を誓った。

不本意なシーズンを終え再建を目指すクラブにとって、この大型補強は首脳陣の強い決意を示すメッセージだ。移籍金は2019年にラファエル・レオ獲得時に支払った4200万ポンドを超え、クラブ記録を更新した。







