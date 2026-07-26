最大の障壁は、アモリム監督の守備システムが選手に課す肉体的・精神的負担だ。ロッソネリはハイプレスを試みながら背後に隙を作り、スコットランド王者に突かれた。アモリム監督は「チームはプレスの概念を理解し始めたが、まだ完全ではない」と語り、グラスゴーでの試合で連携が乱れたと認めた。

「試合の大半でプレスをかけるメンタリティはチームにまだ完全に浸透していないが、その考え方はある」と元マンチェスター・ユナイテッド監督は付け加えた。「ピッチの至る所でプレスをかけようとしたため少し苦戦した。どんな状況でもボールを追いかけたかったのは明らかだ。これは我々がまだ吸収し切れていないコンセプトだ。 フィジカルが向上し、試合の流れを理解できれば、より一貫して実践できるだろう。

「より持続的なボール支配で試合をコントロールしたい。そのために取り組んでいる。まだ難しく、相手陣内へ侵入するまでに時間がかかることもあるが、プロセスは始まっている。」