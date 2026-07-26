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ルーベン・アモリムは、ACミランの選手たちがプレッシングの要求を「理解していない」と認めた。元マンチェスター・ユナイテッドのコーチは、セルティックでの初陣を引き分けで終えた。
グラスゴーでの激しい攻防、引き分けに終わる
ACミランでアモリム体制が幕を開けた。ポルトガル人監督は、今後立ちはだかる課題の大きさを痛感している。プレシーズンマッチでセルティックと2－2で引き分けた後、彼は前任者のスタイルからの転換がもたらす難しさを率直に語った。
試合後、アモリム監督は「良いトレーニングセッションだった」と述べつつ、「まだやるべきことは多い。選手たちは新しいアイデアを試したが、その過程で失点もした。チームのアイデンティティを変えようとする姿勢は良かった」と語った。 特に自陣ゴール前の対応など改善点はいくつかあるが、それは当然だ」と語った。
- Getty Images Sport
喫緊の課題と戦術的アイデンティティ
最大の障壁は、アモリム監督の守備システムが選手に課す肉体的・精神的負担だ。ロッソネリはハイプレスを試みながら背後に隙を作り、スコットランド王者に突かれた。アモリム監督は「チームはプレスの概念を理解し始めたが、まだ完全ではない」と語り、グラスゴーでの試合で連携が乱れたと認めた。
「試合の大半でプレスをかけるメンタリティはチームにまだ完全に浸透していないが、その考え方はある」と元マンチェスター・ユナイテッド監督は付け加えた。「ピッチの至る所でプレスをかけようとしたため少し苦戦した。どんな状況でもボールを追いかけたかったのは明らかだ。これは我々がまだ吸収し切れていないコンセプトだ。 フィジカルが向上し、試合の流れを理解できれば、より一貫して実践できるだろう。
「より持続的なボール支配で試合をコントロールしたい。そのために取り組んでいる。まだ難しく、相手陣内へ侵入するまでに時間がかかることもあるが、プロセスは始まっている。」
カマルダはアモリムの信頼に応え、ミランでの将来を確固たるものにした
戦術面の課題は残ったが、この試合はフランチェスコ・カマルダにとって大きな後押しとなった。レンタル移籍の噂が絶えなかった18歳の新星は、7分間で2得点を挙げて引き分けに導き、アモリム監督の長期的な戦力として定着した。
アモリム監督は「カマルダは何があっても残留する」と明言。「若手には大きな信頼を寄せている。彼らの姿勢には満足しており、クラブの未来は明るい。個々の話は避けたいが、カマルダがシーズン終盤までチームに不可欠なのは確かだ」
試合後、カマルダはスカイ・スポーツ・イタリアに語った。「愛するユニフォームのため、トレーニングでも試合でも全力を尽くす。チャンスを逃すわけにはいかない。もっと成長したい。ミランで育ち、契約更新できたことを誇りに思う。監督の信頼？ とても嬉しい。」
- IPA Sport
ギラの怪我に関する最新情報
この試合で負傷者が出た。夏の移籍市場で加入したマリオ・ギラが筋肉の不調で早期にピッチを去った。センターバックの彼が足を引きずる姿は、遠征に同行したミランファンにとって懸念材料となった。チームは大規模な海外遠征を控えている。
アモリム監督は「軽い問題で、深刻ではないと思う。数日で評価し、早期回復を願っている」と語り、スペイン人DFの早期復帰を期待した。
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