『Record』紙によると、ヒュルマンドはすでにチームメイトやコーチ陣に別れを告げた。スポルティングで3年間キャプテンとして過ごした26歳のデンマーク代表は、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでの自分の時間が自然に終わったと感じている。彼は昨年から移籍を強く希望していたが、クラブが阻止していた。

2025年にマンチェスター・ユナイテッドとルーベン・アモリムが関心を示した際、スポルティングは強硬に残留をさせたが、その条件として今夏「好条件」で移籍を認める約束をしていた。この合意が有効となり、かつてレッチェに所属した彼は、より高いレベルで力を試す準備が整った。かつて活躍したリーグへの復帰も視野に入れている。