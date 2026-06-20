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ルーベン・アモリムの復帰が浮上。スポルティングCPの主将はチームメイトに別れを告げた。ACミランはプレミアリーグやラ・リーガの関心を退ける構え。
リスボンへの別れ
『Record』紙によると、ヒュルマンドはすでにチームメイトやコーチ陣に別れを告げた。スポルティングで3年間キャプテンとして過ごした26歳のデンマーク代表は、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでの自分の時間が自然に終わったと感じている。彼は昨年から移籍を強く希望していたが、クラブが阻止していた。
2025年にマンチェスター・ユナイテッドとルーベン・アモリムが関心を示した際、スポルティングは強硬に残留をさせたが、その条件として今夏「好条件」で移籍を認める約束をしていた。この合意が有効となり、かつてレッチェに所属した彼は、より高いレベルで力を試す準備が整った。かつて活躍したリーグへの復帰も視野に入れている。
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アモリムとのつながり
ヒュルマンドの次なる移籍先を左右するのは、ACミランにアモリムがいることだ。2023年にリスボンへ招き入れ、すぐにキャプテン任命した指揮官は、このMFを高く評価している。アモリムはミラン首脳陣と交渉済みで、来季中盤の要としてヒュルマンドを理想視している。
両者の信頼は相互であり、セリエAで再提携する見通しは双方にとって魅力的だ。アモリムは、ヒュルマンドがどの強豪にも戦術的にフィットすると確信し、この「司令塔」を喜んでサン・シーロへ迎えたいと考えている。彼のリーダーシップと戦術理解度は、逃すには惜しい資産だ。
ミラン、ヒュルマンド獲得で競合
「有利な価格」との約束はあるが、移籍交渉は単純ではない。スポルティングは以前もヴィクトル・ギョケレスで同様の約束をしたが、入札合戦の末に彼は高値でアーセナルへ移籍した。この状況を注視しているのはミランだけではない。アトレティコ・マドリードやプレミアリーグの複数クラブも、このデンマーク人選手に関心を寄せている。
英・西から正式オファーがなければ、ミランは3500～4000万ユーロで急襲する可能性が残る。同ポジションは層が厚く高値との声もあるが、「アモリム効果」がカギを握る。監督は再会を望み、ヒュルマンドもイタリア復帰に前向きとされる。
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セリエAで実力を証明した選手
ヒュルマンドはポルトガル移籍前、レッチェでイタリアサッカーの厳しさを経験し、戦術眼と守備の規律で評価された。リスボンではアモリムの指導でさらに成長。セリエA経験があるため適応が早く、ロッソネリにとって即戦力となるだろう。