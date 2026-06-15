ルーベン・アモリムがACミランに移籍すれば、マンチェスター・ユナイテッドは数百万ポンドの補償金を節約できる。8月には、古巣の監督と対戦する。

ACミランは、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の下で不本意なシーズンを終えた後、戦術刷新の最有力候補としてアモリム氏をリストアップした。チャンピオンズリーグ出場権を逃したこのイタリアの名門は、元マンチェスター・ユナイテッド監督と交渉を行い、オリバー・グラスナー氏やマウリシオ・ポチェッティーノ氏らを押さえてアモリム氏を筆頭に据えた。

アモリムは以前、ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード移籍でベンフィカの監督候補に挙げられたが、同クラブはマルコ・シルバを選んだ。そのため、ミランは3年目の延長オプション付き2年契約を提示できる状況になった。 この移籍は、プレミアリーグの厳しい監視を避け、アモリンが評判を立て直す好機となるだろう。同リーグでは、物議を醸した3-4-2-1システムがオールド・トラッフォードで定着できなかった。