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ルーベン・アモリムがACミランに移籍すれば、マンチェスター・ユナイテッドは数百万ポンドの補償金を節約できる。8月には、古巣の監督と対戦する。
レッド・デビルズ、巨額の財政的救済へ
『テレグラフ』紙によると、マンチェスター・ユナイテッドはアモリム元監督への巨額支払いを大幅に削減できそうだ。当初は解任に1,670万ポンドかかる見込みだったが、アモリム氏がセリエAに復帰するため、補償金の大部分を支払わずに済み、クラブの財務は改善する。
アモリンは就任から14か月で解任され、カルロス・フェルナンデス、アデリオ・カンディド、エマヌエル・フェロ、ホルヘ・ヴィタルらコーチングスタッフも退任した。この解任費用は、エリック・テン・ハグの契約解除に1450万ポンドを支払った直後に生じた。
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アモリムがサン・シーロの最有力候補に浮上
ACミランは、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の下で不本意なシーズンを終えた後、戦術刷新の最有力候補としてアモリム氏をリストアップした。チャンピオンズリーグ出場権を逃したこのイタリアの名門は、元マンチェスター・ユナイテッド監督と交渉を行い、オリバー・グラスナー氏やマウリシオ・ポチェッティーノ氏らを押さえてアモリム氏を筆頭に据えた。
アモリムは以前、ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード移籍でベンフィカの監督候補に挙げられたが、同クラブはマルコ・シルバを選んだ。そのため、ミランは3年目の延長オプション付き2年契約を提示できる状況になった。 この移籍は、プレミアリーグの厳しい監視を避け、アモリンが評判を立て直す好機となるだろう。同リーグでは、物議を醸した3-4-2-1システムがオールド・トラッフォードで定着できなかった。
まもなく再会できそうだ
就任が正式に決まれば、アモリムはすぐに馴染みの顔と再会する。マンチェスター・ユナイテッドは8月15日、プレシーズン最終戦でACミランと対戦すると発表した。試合はプレミアリーグ開幕1週間前、ポーランドのヴロツワフで行われる。
この試合は今夏の注目すべきサブストーリーだ。ユナイテッドが、在任中クラブ首脳と対立し退任したアモリム監督率いるミランと戦うからだ。特にフットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏を巡る緊張が限界に達し、監督は退任直前の会議でウィルコックス氏に激怒したと報じられた。ファンは、アモリム監督がイングランドでは成し得なかった戦術的成功をイタリアで果たせるか注目している。
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キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドが前進する
アモリムが新天地へ準備を進める一方、ユナイテッドはマイケル・キャリックの率いる下で劇的な巻き返しに成功した。元MFキャリックは15位に沈むチームを預かり、奇跡的に3位へ導いた。この復活は放送権収入を直近四半期で57％以上押し上げた。解任の初期コストはあったが、決断はピッチ上で実を結んだ。
オマル・ベラダCEOは、クラブの現状を肯定し、「事業変革の取り組みが成果を出し始めた」と語った。CL出場権と新たな高収益トレーニングウェア契約を得たユナイテッドは、移籍市場でキャリックを強力に支援できる。また、アモリムの退職金削減は、タイトルを狙う「レッドデビルズ」にさらなる財務的柔軟性をもたらすだろう。