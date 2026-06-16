ルーベン・アモリムがミランの新監督に就任した。クラブの公式発表は 아직 ないが、彼は今朝オンラインで契約に署名した。 契約期間は2028年までで、2029年までの延長オプションが付く。年俸は350万ユーロ。次期チャンピオンズリーグ出場権獲得やヨーロッパリーグの成績に応じてボーナスが支払われる。 長い選考の末、イブラヒモビッチとカルディナーレはヤイスル、ポチェッティーノ、グラスナーを候補から外し、スポーツディレクター就任予定のマルクス・クローシェと合意してアモリムを選んだ。1985年生まれで元センターMFのアモリムは、今週ナポリ監督に就任する見込みのマッシミリアーノ・アッレグリの後任となる。
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ルーベン・アモリムがミランの新監督に就任、2029年までの契約に署名。
マンチェスター・ユナイテッドでの成績
アモリムはマンチェスター・ユナイテッドでの失敗を挽回したい。2024年11月、ファン・ニステルローイの暫定体制の後、テン・ハグの後任として就任したが、プレミアリーグ15位というクラブ史上最悪の成績に終わった。右側（下位）で終えるのはクラブ初だった。 さらにヨーロッパリーグ決勝でもトッテナムに敗れた。翌シーズンは昨年1月のリーズ戦の引き分けをきっかけに解任され、シーズンが中断した。批判の主な理由は、ジルクゼー、ヨロ、セスコらの能力を引き出せなかった点だ。
スポルティングでの勝利
ルーベン・アモリムの監督タイトルはほとんどがスポルティング・リスボンでのもの。ポルトガルリーグ2回、リーグカップ2回（ブラガで1回）、スーパーカップ1回。 2020年3月、コロナ禍の最中にブラガから1000万ユーロの違約金で移籍し、スポルティング・リスボンの4代目監督に就任。2024年11月にマンチェスター・ユナイテッドへ移るまで同クラブを率いた。 4年半の在任中、19年ぶりのリーグ制覇を含む5冠を達成し、ヌノ・メンデス、ペドロ・ポロ、ヒュルマンド、パルヒニャ、クエンダなど多くの選手を成長させた。 特に目を引いたのはヴィクトル・ギョケレスで、イングランド2部のコヴェントリー・シティから加入し102試合97得点をマーク。その後7000万ユーロでアーセナルへ移籍した。
アモリムのサッカー
このポルトガル人監督の哲学は、試合の支配を重視し、ボール保持と積極的なプレス、3バックを特徴とする。 基本フォーメーションは選手層に応じて3-4-2-1または3-4-3。攻撃は後方からビルドアップし、サイドの選手たちがタッチライン沿いで幅を取り、中央への侵入を狙う。 一方で、役割が固定されすぎて流動性に欠けるため、戦術が硬直的だという指摘もある。
マンチェスター・ユナイテッドは経費を節約している
アモリムがミランと契約したため、マンチェスター・ユナイテッドは喜んでいる。テレグラフ紙によると、同クラブは当初予定されていた1670万ポンドより少ない金額で、このポルトガル人監督とそのスタッフを獲得する見込みだ。