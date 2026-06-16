ルーベン・アモリムがミランの新監督に就任した。クラブの公式発表は 아직 ないが、彼は今朝オンラインで契約に署名した。 契約期間は2028年までで、2029年までの延長オプションが付く。年俸は350万ユーロ。次期チャンピオンズリーグ出場権獲得やヨーロッパリーグの成績に応じてボーナスが支払われる。 長い選考の末、イブラヒモビッチとカルディナーレはヤイスル、ポチェッティーノ、グラスナーを候補から外し、スポーツディレクター就任予定のマルクス・クローシェと合意してアモリムを選んだ。1985年生まれで元センターMFのアモリムは、今週ナポリ監督に就任する見込みのマッシミリアーノ・アッレグリの後任となる。



