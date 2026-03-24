ルーニーの息子の快挙：マンチェスター・ユナイテッドのU-16チームで前半をプレーし、後半はU-18チームでプレー。5ゴール2アシストを記録した

謙虚さと目立ちたいという欲求の間の微妙な境界線を、マンチェスター・ユナイテッドおよびイングランド代表の伝説的ストライカー、ウェイン・ルーニーの息子であるカイ・ルーニーが示している。父親と同じくらい強いかと尋ねられても、彼は「いいえ」とは答えず、単に「自分は違うタイプの選手だ」とだけ言う。実際、彼は利き足とは逆の右サイドでプレーする選手であり、まさにその通りだ。 マンチェスター・ユナイテッドのU-18チームでは、規定年齢より1歳年下ながら、すでに7試合に出場し、140分間で2得点を挙げており、FAユースカップでオールド・トラッフォードでのデビューを果たしている。