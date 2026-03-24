謙虚さと目立ちたいという欲求の間の微妙な境界線を、マンチェスター・ユナイテッドおよびイングランド代表の伝説的ストライカー、ウェイン・ルーニーの息子であるカイ・ルーニーが示している。父親と同じくらい強いかと尋ねられても、彼は「いいえ」とは答えず、単に「自分は違うタイプの選手だ」とだけ言う。実際、彼は利き足とは逆の右サイドでプレーする選手であり、まさにその通りだ。 マンチェスター・ユナイテッドのU-18チームでは、規定年齢より1歳年下ながら、すでに7試合に出場し、140分間で2得点を挙げており、FAユースカップでオールド・トラッフォードでのデビューを果たしている。
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ルーニーの息子の快挙：マンチェスター・ユナイテッドのU-16チームで前半をプレーし、後半はU-18チームでプレー。5ゴール2アシストを記録した
カイの冒険
数日前、カイは並大抵のことではない偉業を成し遂げた。まずU-16チームの一員としてブラックバーン戦に出場し、前半をプレーして2ゴールを決め、2アシストを記録した。その後、同じくブラックバーン戦においてU-18チームにも起用され、63分に途中出場すると、ここでもゴールを決めた。
JJガブリエルも輝いている
U-18の試合では、JJガブリエルもゴールを決めた。彼は『Goal』が選出する「NXGN」――世界中の有望な若手選手50人を挙げたリスト――に名を連ねており、このリストは3年連続でラミネ・ヤマルが首位に立っている。