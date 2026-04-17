ルード・ナイスタッド：バルセロナ、バイエルン、チェルシーが注目する、トゥエンテの大型DF

プロ1年目のナイスタッドは、トゥエンテで存在感を示し、すぐに欧州トップクラブの注目を集めた。
バルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、チェルシーなど、名門クラブが注目する18歳だ。昨年10月のトップチームデビュー以来、瞬く間にトゥエンテの主力DFに成長した。本人も近い将来、移籍する可能性を認めている。
GOALが、オランダで注目の若手について詳しくお伝えする。
プロ1年目のナイスタッドは、トゥエンテで存在感を示し、すぐに欧州トップクラブの注目を集めた。
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ナイスタッドは2008年1月17日、オランダの小さな町アルメロで生まれた。下部リーグのデトでサッカーを始め、11歳でトゥエンテとヘラクレスの共同アカデミーに入った。16歳目前にはACミランとユヴェントスが興味を示し、彼はイタリア北部で両クラブの代表者と会った。
それでも彼は、自身が応援し、自分を信じてくれたトゥウェンテとの契約を選んだ。エールディヴィジのクラブで頭角を現し、16歳でU-19に昇格。今シーズンからはU-21に抜擢された。
そしてすぐにトップチームデビューを果たした。
ナイスタッドは17歳からトゥエンテの試合日メンバーに入り、2025年10月のヘラクレスとのダービーでチャンスを掴んだ。開始8分で主将プロッパーが頭部負傷。両クラブの特殊な体制下で両ユースでプレーした彼にとって、この試合でのデビューは最適だった。
しかしニイスタッドはすでにトゥエンテへの忠誠を固く誓っており、2-1の勝利に貢献する好パフォーマンスでサポーターからマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。
「本当に素晴らしい一日でした」と試合後に語った。「この瞬間のために長く努力してきました。8年間このアカデミーでプレーし、ここでプレーすることを夢見ていました。それが数分後に実現し、驚きでした。素晴らしい瞬間でしたが、緊張で手が震えました。試合が進むにつれて徐々に落ち着いてプレーできました。
幼少期からトゥウェンテとともに育った。途中出場でき、とてもうれしかった。ダービーは特別だが、いつもどおり臨んだ。僕には、それほど重く感じなかった。
ナイスタッドはダービーで好プレーを見せ、プロッパーが復帰してもスタメンを維持した。3試合目のアヤックス戦（2-3で敗戦）では初アシストを記録した。
その後も出場を続け、プロッパーから定位置を奪った。センターバックではスタヴ・レムキンとコンビを組み、左サイドバックのマッツ・ロッツとも連携している。
4月のアヤックス戦（2-1勝利）ではキャリア最高のパフォーマンスを見せ、翌週のホーム・ヴォレンダム戦（2-1勝利）ではCKからプロ初得点をマーク。これらの活躍が評価され、3月にオランダU-19代表に初招集された。
ナイスタッドはボールさばきが巧みで、パスレンジが広く、鋭いロングボールを供給できる。ボール保持時のプレーも自信に満ちている。現代的なディフェンダーの典型で、インバーテッド・レフトバックとしてプレーできるだけでなく、攻撃をサポートするため中盤に積極的に飛び出すことも厭わない。
自身のプレースタイルについては「ボールさばきが良く、フィジカルも強く、視野が広く、パスも正確だ」と語る。身長は6フィート3インチ（約190cm）と高く、まだ成長の余地もある。
ポジションと190cmの体格を考えると意外だが、ニイスタッドは「ペナルティエリア内での守備と右足は改善が必要」と認める。アヤックス戦ではウェグホルストとの空中戦で苦戦し、課題を痛感した。
ナイスタッドは、18歳でエールディヴィジデビューした左利きの名DFフランク・デ・ブールとよく比較される。2人とも、後方からのボール運びとフィジカルの強さが持ち味だ。
マンチェスター・シティのナタン・アケも同様で、左利きのセンターバックからペップ・グアルディオラ監督の下で左サイドバックに転向した。
エールディヴィジ残り4試合。ナイスタッドは、トゥエンテが2位でCL出場権を得るか、少なくともEL出場権を確保できるよう全力を尽くす。 ただし、2027年まで契約が残っているため、クラブは今夏に約800万ユーロの移籍金で売却するか、来季無償で放出するかの二者択一を迫られている。
本人はESPNのインタビューで「契約延長か退団かだ」と明言した。 「心の中ではある程度決まっているが、今はトゥウェンテの選手としてプレーに集中している。将来については両親や代理人に任せているし、冷静に状況を見ている。出場時間には満足しているので、このまま続けていきたい」
監督のジョン・ファン・デン・ブロムは「良いことはすぐ起こる」と語り、彼がトップレベルへ進む運命だと確信している。「ルードは驚異的に成長した。素晴らしい若者で、並外れた才能を持つ選手だ。成功する大きな可能性を秘めており、私の監督キャリアでトップ5に入る才能だ。」