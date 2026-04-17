ルード・ナイスタッド：バルセロナ、バイエルン、チェルシーが注目する、トゥエンテの大型DF

ナイスタッドは17歳からトゥエンテの試合日メンバーに入り、2025年10月のヘラクレスとのダービーでチャンスを掴んだ。開始8分で主将プロッパーが頭部負傷。両クラブの特殊な体制下で両ユースでプレーした彼にとって、この試合でのデビューは最適だった。

しかしニイスタッドはすでにトゥエンテへの忠誠を固く誓っており、2-1の勝利に貢献する好パフォーマンスでサポーターからマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

「本当に素晴らしい一日でした」と試合後に語った。「この瞬間のために長く努力してきました。8年間このアカデミーでプレーし、ここでプレーすることを夢見ていました。それが数分後に実現し、驚きでした。素晴らしい瞬間でしたが、緊張で手が震えました。試合が進むにつれて徐々に落ち着いてプレーできました。

幼少期からトゥウェンテとともに育った。途中出場でき、とてもうれしかった。ダービーは特別だが、いつもどおり臨んだ。僕には、それほど重く感じなかった。