グッドウィンの招集は、センターフォワードの層が十分とは言えない中でのものだ。ただ、ウィーフマン監督は前回招集を見送ったアギー・ビーバー＝ジョーンズも呼び戻した。当時、このチェルシーの選手は負傷から復帰途上だったが、ここ数週間は出場機会を増やし、月初めのチャールトン戦ではゴールを決め、女子スーパーリーグで13カ月間続いていた無得点に終止符を打った。

ポピー・パティンソンも3月以来の代表復帰を果たした。一方、マンチェスター・シティの直近2試合を欠場したニアム・チャールズは選外となった。グレース・クリントンとエラ・トゥーンもメンバー入りしている。両選手は 先月発表された当初のメンバーからは外れていた が、その後、負傷者が出たため追加招集されていた。両者が選ばれた一方、週末にアストン・ヴィラで出場できなかったルシア・ケンダルはMF陣から外れた。

中盤には、 エリカ・パーキンソン と レクシー・ポッター も引き続き名を連ねる。成長著しい若手の2人は、前回の代表活動で行われたギリシャとの2連戦で、ともに代表デビューを果たした。

ローレン・ジェームズも注目すべき欠場者の一人だ。今月初めにハムストリングを負傷した。