ルーシー・ブロンズ、イングランド代表で節目の出場へ。ウィーフマン監督はウクライナとの女子W杯出場を懸けた一戦に初招集2人を選出
ブロンズは代表150試合出場へ。初出場を目指す新戦力も2人
ブロンズは現在、イングランド代表で通算148試合に出場している。12月1日と5日に行われるウクライナとの2試合に出場すれば、チーム史上3人目の通算150試合出場を達成する可能性がある。イングランド代表の歴代出場試合数で、この名高いサイドバックを上回るのはファラ・ウィリアムズとジル・スコットだけだ。
一方、同じメンバーには代表出場歴のない選手も2人いる。サリーナ・ウィーフマン監督は、ロンドン・シティ・ライオネスのFWイゾベル・グッドウィンと、チェルシーからノッティンガム・フォレストに期限付き移籍中のGKケイティ・コックスを初招集した。コックスはアンナ・ムーアハウスに代わってメンバー入り。ムーアハウスは夏の移籍市場でマンチェスター・シティに期限付き移籍して以降、試合に1分も出場していない。
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センターフォワードの選択肢を拡充
グッドウィンの招集は、センターフォワードの層が十分とは言えない中でのものだ。ただ、ウィーフマン監督は前回招集を見送ったアギー・ビーバー＝ジョーンズも呼び戻した。当時、このチェルシーの選手は負傷から復帰途上だったが、ここ数週間は出場機会を増やし、月初めのチャールトン戦ではゴールを決め、女子スーパーリーグで13カ月間続いていた無得点に終止符を打った。
ポピー・パティンソンも3月以来の代表復帰を果たした。一方、マンチェスター・シティの直近2試合を欠場したニアム・チャールズは選外となった。グレース・クリントンとエラ・トゥーンもメンバー入りしている。両選手は先月発表された当初のメンバーからは外れていたが、その後、負傷者が出たため追加招集されていた。両者が選ばれた一方、週末にアストン・ヴィラで出場できなかったルシア・ケンダルはMF陣から外れた。
中盤には、エリカ・パーキンソンとレクシー・ポッターも引き続き名を連ねる。成長著しい若手の2人は、前回の代表活動で行われたギリシャとの2連戦で、ともに代表デビューを果たした。
ローレン・ジェームズも注目すべき欠場者の一人だ。今月初めにハムストリングを負傷した。
イングランド代表メンバー一覧
GK：ケイティ・コックス（ノッティンガム・フォレスト、チェルシーから期限付き移籍）、ハンナ・ハンプトン（チェルシー）、キアラ・キーティング（リヴァプール）
DF：ルーシー・ブロンズ（チェルシー）、ジェス・カーター（ゴッサム）、グレース・フィスク（リヴァプール）、テイラー・ハインズ（アーセナル）、マヤ・ル・ティシエ（マンチェスター・ユナイテッド）、エスメ・モーガン（ワシントン・スピリット）、ポピー・パティンソン（ロンドン・シティ・ライオネス）、リア・ウィリアムソン（アーセナル）
MF：ローラ・ブリンドキルデ・ブラウン（マンチェスター・シティ）、グレース・クリントン（マンチェスター・シティ）、エリカ・メグ・パーキンソン（ノースカロライナ・カレッジ）、レクシー・ポッター（チェルシー）、ジョージア・スタンウェイ（アーセナル）、エラ・トゥーン（マンチェスター・ユナイテッド）、キーラ・ウォルシュ（チェルシー）
FW：アギー・ビーバー＝ジョーンズ（チェルシー）、フレイヤ・ゴッドフリー（ロンドン・シティ・ライオネス）、イゾベル・グッドウィン（ロンドン・シティ・ライオネス）、ローレン・ヘンプ（マンチェスター・シティ）、ベス・ミード（マンチェスター・シティ）、ジェス・パーク（マンチェスター・ユナイテッド）、アレッシア・ルッソ（アーセナル）
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イングランド、ウクライナ戦でW杯出場決定を目指す
イングランドはスペインと同居した厳しいグループで2位に終わり、1枠の自動出場権を獲得できなかったため、欧州のワールドカップ予選プレーオフを戦うことになった。1回戦ではギリシャとの2連戦を合計スコア8-1で快勝。次のウクライナとの対戦では、どちらが来年のワールドカップ開催地ブラジルに行けるかが決まる。
優位に立つのはイングランドだろう。欧州選手権を2度制し、FIFAランキング4位につける一方、ウクライナは32位で、女子ワールドカップ出場経験がない。それだけでなく、イングランドは今年の予選グループステージでウクライナに2度勝利している。3月には6-1、6月には3-0で下した。
12月1日の第1戦はウクライナのホームゲームだが、国内で続く紛争を受けてスペインで開催される。イングランドがホームで迎える第2戦は、12月5日にウェンブリーで行われる。
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