ルーシー・ブロンズ、イングランド代表での新たな記録達成に「衝撃」 ライオンセス主将はジル・スコットの記録更新より優勝を優先
ブロンズ、ライオンズ女子代表の記録に衝撃
34歳の彼女はシティ・グラウンドで傑出した活躍を見せ、見事なヘディングシュートを決め、さらに別のヘディングシュートはポストに当たり、ジョージア・スタンウェイの2点目をアシストしました。
2013年に代表デビューを果たしたブロンズは、145回目の代表出場を果たし、親友であるカレン・カーニーを抜き去りました。彼女は現在、ファーラ・ウィリアムズとジル・スコットに次ぐ、代表出場記録を保持しています。これは、彼女が白いユニフォームを着てキャリアをスタートさせた当初、ほとんど不可能と思われた偉業です。 個人としての称賛が積み重なっているにもかかわらず、チェルシーのスター選手は、自分の長寿は、先人たちによる記録を追いかけることではなく、チームの成功への願望によって支えられていることをすぐに指摘しました。
この偉業を振り返って、ブロンズは、自分がこのような高みに到達するとは予想もしていなかったと認めた。試合後、彼女は次のように語った。「100 キャップに到達することすら想像もできなかった。 カレン・カーニーのような、私にとって伝説的存在であり、憧れの存在であり、ロールモデルの一人である人物を超えることなど、なおさらでした。そして、私の古巣のチームメイトであり、キャリアを通じて尊敬してきた人物である、ジルとファラーに次ぐ存在になること。彼女たちに近づけることさえ、私にとってはまさに驚異的なことです」と語った。
記録よりも栄光を追い求める
会話は自然と、ブロンズがスコットの161キャップという記録を狙っているかどうかへと移った。しかしチェルシーのスター選手は、個人記録のためにプレーしているという考えを即座に否定し、記録が主な動機だという示唆を笑い飛ばした。ブロンズにとって、出場回数を数えることよりも、トロフィーケースにさらなる栄冠を加えることに焦点を当て続けているのだ。
「ジル・スコットの161試合出場記録を追いかけるのか」と問われると、彼女は笑いながら答えた。「いいえ、そんな意図は一度もありませんでした。ただ出場数を追い求めるためではありません。 イングランドのために勝利を掴みたいだけ。今の目標はワールドカップに出場し、優勝を目指して全力を尽くすことだ」と語った。このチーム優先の姿勢は彼女のキャリアを貫く特徴であり、クラブレベルでは数々のリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇を経験し、2022年欧州選手権でも優勝を果たしている。
負傷と闘いながら
アイスランド戦で22得点目を挙げるなど影響力あるプレーを見せたブロンズだが、完全回復への道のりはまだ続いていることを明かした。このディフェンダーは、イングランドのユーロ2025予選で脛骨骨折を負って以来、慎重にコンディション管理を続けており、その身体的回復力を改めて証明している。ピークコンディションへの復帰を目指す中、ピッチに立ち続けられるのは医療サポートチームのおかげだと語った。
ブロンズはこう説明した。「おそらく最高のコンディションではないけど、それはまだ取り組むべき課題。夏に骨折から復帰するのは明らかに困難だった。簡単には戻れない怪我だからね。でも、今は試合ごとに臨んでいる。監督やフィジカルスタッフとは良好なコミュニケーションを取っているし、いつも一生懸命取り組むのが好きだ。 私は決してトレーニングを軽く見たりしない。チームメイトもそう証言してくれるはずだ。一緒に練習する誰もが、私が毎日100％の力を注いでいることを知っている。 ジムでは追加トレーニングもこなしている。サッカーをプレーすること、そして祖国を代表することが何より好きだ。アンディ・ウィリアムズという優秀な膝専門医にも支えられている。常に楽な道のりではなかったが、この競技を心から愛している。毎日、最高の自分になるために自分を追い込んでいるんだ。」
未来に向けた構築
ライオンズが次期ワールドカップサイクルを見据える中、ブロンズはサリナ・ウィグマン監督の先発メンバー入りを狙う若手選手の存在を認識している。自身が第一選択肢であることに変わりはないものの、彼女はチームの多様性と質の高さを強調し、マンチェスター・ユナイテッド主将マヤ・ル・ティシエを自身のポジションにおける有力な代替選手として挙げた。ブロンズは、自身がパフォーマンスを発揮し続ける限り、次世代の道筋を示すことに喜びを感じると断言する。
チームの層の厚さについて彼女はこう付け加えた。「我々には多くの優秀な選手がいる。マヤはあのポジションで本当に良くやってくれた。本来のポジションではないのに、それでも素晴らしいプレーを見せてくれた。 ピッチのあらゆるポジションに優れた選手が揃っている。年齢や代表出場回数、ベテランか若手かは全く問題ではない。私はただベストを尽くし続けられることに喜びを感じている。イングランド代表としてプレーするに足る実力があれば、サリナ（監督）が選んでくれる限り、いつでも準備はできている」
