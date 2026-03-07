34歳の彼女はシティ・グラウンドで傑出した活躍を見せ、見事なヘディングシュートを決め、さらに別のヘディングシュートはポストに当たり、ジョージア・スタンウェイの2点目をアシストしました。

2013年に代表デビューを果たしたブロンズは、145回目の代表出場を果たし、親友であるカレン・カーニーを抜き去りました。彼女は現在、ファーラ・ウィリアムズとジル・スコットに次ぐ、代表出場記録を保持しています。これは、彼女が白いユニフォームを着てキャリアをスタートさせた当初、ほとんど不可能と思われた偉業です。 個人としての称賛が積み重なっているにもかかわらず、チェルシーのスター選手は、自分の長寿は、先人たちによる記録を追いかけることではなく、チームの成功への願望によって支えられていることをすぐに指摘しました。

この偉業を振り返って、ブロンズは、自分がこのような高みに到達するとは予想もしていなかったと認めた。試合後、彼女は次のように語った。「100 キャップに到達することすら想像もできなかった。 カレン・カーニーのような、私にとって伝説的存在であり、憧れの存在であり、ロールモデルの一人である人物を超えることなど、なおさらでした。そして、私の古巣のチームメイトであり、キャリアを通じて尊敬してきた人物である、ジルとファラーに次ぐ存在になること。彼女たちに近づけることさえ、私にとってはまさに驚異的なことです」と語った。