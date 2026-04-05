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ルーシー・ブロンズとチェルシーは、WSLタイトル防衛に失敗したことについて「言い訳はしない」と語り、ライオネスのレジェンドは新たなタイトル獲得を目指している
欧州における失望と医学的懸念
女子チャンピオンズリーグでの敗退という失望は、通常なら長く尾を引くものだが、ルーシーはすでに次の目標を見据えている。女子スーパーリーグの優勝争いが苦戦を強いられているため、今シーズンの挽回を図るべく、焦点は国内カップ戦の勝利へと大きくシフトしている。
数々のタイトルを獲得してきた実績を持ち、チェルシーに加入したブロンズは、チームにはまだ戦うべき目標が十分に残っていると断言する。「月曜にはFAカップの試合がある。私たちはそのタイトル保持者だ」とブロンズは語った。「ウェンブリーに行きたい、決勝に進みたい。今シーズン、もう1つトロフィーを勝ち取りたい。」
- AFP
負傷者が相次ぐ中でも言い訳はしない
ソニア・ボンパストール監督率いるチームは今シーズン、コンディション不良に悩まされ、重要な局面で主力選手を欠く事態が続いている。しかし、ブロンズはパフォーマンスの不振を怪我人の多さで言い訳にすることを拒み、キングスメドウの選手層の厚さは依然として世界トップクラスであると指摘している。
コンディション不良の問題について、ブロンズは次のように述べた。「厳しい状況だが、それはサッカーというスポーツの宿命だ。昨シーズンはより多くの選手が万全な状態でプレーし、（国内）3冠を達成したが、今シーズンは選手を欠いている。それでも我々は戦い続けている。ピッチには常にベストイレブンが立ち、彼らは皆代表選手だ。だから、選手の欠場や戦力不足を言い訳にするつもりはない」。
接戦のWSLレースにおいて、安定性が鍵となる
チェルシーの今シーズンは浮き沈みの激しいものとなっており、エマ・ヘイズ監督の下で過去に見られた圧倒的な強さとは対照的だ。ブロンズは、トップ3入りを果たし、来季も西ロンドンにチャンピオンズリーグの舞台を確実にもたらすためには、チームが精神的な強さを取り戻さなければならないと考えている。
彼女は、シーズン終盤を乗り切るために必要な哲学について次のように説明した。「私たちはシーズンのさまざまな局面について話し合っています。スタートが良かったからといって、必ずしも良い終わり方になるとは限らないし、その逆もまた然りです。シーズンを通して一貫性を保たなければなりません。私たちはそれを実現するために最善を尽くしてきました。ここ数週間は厳しい時期もありましたが、パフォーマンスの面でも、チームとして団結し続けるという点でも、それほど悪くない形で乗り切ることができました。」
- AFP
トッテナム戦、勝利を目指せ
ブルーズにとって目の前の壁は、ロンドンのライバルであるトッテナムとのFAカップ準々決勝だ。ウェンブリーでの決勝戦という最高の目標を懸けて戦うことになるため、この国立競技場への常連である選手たちにとって、これ以上の重大な一戦はないだろう。
ブロンズは、チェルシーが依然として戦っている複数の戦線について次のように締めくくった。「来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得する必要があるため、リーグ戦でも好成績を残さなければならない。順位争いは非常に熾烈で、厳しいシーズンとなっているが、我々が集中すべきことはまだ多く、戦うべき目標も山ほどある。」