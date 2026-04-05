ルーシー・ブロンズとチェルシーは、WSLタイトル防衛に失敗したことについて「言い訳はしない」と語り、ライオネスのレジェンドは新たなタイトル獲得を目指している

チェルシーの今シーズンは浮き沈みの激しいものとなっており、エマ・ヘイズ監督の下で過去に見られた圧倒的な強さとは対照的だ。ブロンズは、トップ3入りを果たし、来季も西ロンドンにチャンピオンズリーグの舞台を確実にもたらすためには、チームが精神的な強さを取り戻さなければならないと考えている。

彼女は、シーズン終盤を乗り切るために必要な哲学について次のように説明した。「私たちはシーズンのさまざまな局面について話し合っています。スタートが良かったからといって、必ずしも良い終わり方になるとは限らないし、その逆もまた然りです。シーズンを通して一貫性を保たなければなりません。私たちはそれを実現するために最善を尽くしてきました。ここ数週間は厳しい時期もありましたが、パフォーマンスの面でも、チームとして団結し続けるという点でも、それほど悪くない形で乗り切ることができました。」