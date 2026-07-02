Getty Images
翻訳者：
ルーシー・ブロンズが残留決定！「ライオネッス」のスター選手は、期限切れとなるチェルシーとの契約を更新。一方、ハンナ・ハンプトンとアギー・ビーバー＝ジョーンズの去就は依然不明。
公式発表：ブロンズがチェルシーとの契約を延長
ブロンズが木曜、1年契約を延長した。前契約満了予定日の2日後だった。 元バルセロナ、リヨンのディフェンダーである彼女は、2年前にチェルシーに加入して以来、チームの主力として活躍。当時、彼女は新任ソニア・ボンパストール監督が最初に獲得した選手の一人だった。同じ右サイドバックのエリー・カーペンターが加入しても、オーストラリア代表のカーペンターと同時起用される際にはセンターバックも務めるなど、汎用性を発揮している。
契約延長についてブロンズは「今、私にとって正しい選択。チェルシーでの2年間は充実していたし、クラブは前進している。スタンフォード・ブリッジへの移転もあり、このチームでプレーできることがとても楽しみ」と語った。
- Getty Images Sport
チェルシーにとって苛立たしい夏だったが、ようやく朗報が届いた。
ブロンズの契約更新は、苛立つ移籍市場の中でチェルシーファンに朗報だった。3月にマカリオ、シーズン後にカーが退団し、ストライカー不足に悩むブルーズは、補強交渉で何度も壁にぶつかっている。
契約満了でフリー移籍が報じられたカディジャ・ショーも、WSL得点王としてシティを10年ぶり優勝に導き、残留して4年契約を結んだ。
そこで白羽の矢が立ったのが、2025年のスウェーデン1部で30得点、初開催のヨーロッパカップでも得点王に輝いた19歳のストライカー、フェリシア・シュローダーだった。チェルシーはハッケンのスターに世界最高額とされるオファーを提示したが、レアル・マドリードが争奪戦を制し、先週正式に獲得を発表した。
さらに先月、チェルシーはバルセロナを退団したサルマ・パラリュエロのオファーも断られている。 センターフォワードとウイングをこなす22歳はチャンピオンズリーグ決勝で2得点を記録し、アーセナル、ロンドン・シティ・ライオネッス、リヨン、パリ・サンジェルマンが獲得に動いている。チェルシーも興味を示したが、パラユエロの年俸要求額（『アスレティック』紙によると年間100万ポンド以上）には応えられなかった。
さらなる契約更新はあるのか？ ハンプトン＆ビーバー＝ジョーンズ社は不透明
チェルシーが優先すべきは新戦力だけではない。ブロンズは今夏契約満了ながらシーズン終了まで残留した4人の1人。一方、カーはロンドンで別れを告げ、ゴッサムへ移籍した。
チェルシーは今年に入り、5人の契約を更新。ブロンズはローレン・ジェームズ、サンディ・ボルチモア、ベッキー・スペンサー、ボンパストール監督に続き、スタンフォード・ブリッジでの在籍期間を延長した。女子チームは来シーズンからホームゲームのほとんどをこのスタジアムで戦う。
一方、スターGKハンプトンとイングランド代表DFビーバー＝ジョーンズも6月30日に契約満了となり、去就は未発表。ただしビーバー＝ジョーンズと今夏契約満了のアカデミー出身GKケイティ・コックスには1年間の延長オプションがある。チェルシーのファンは、ブロンズの契約更新が好材料となることを期待している。
- Getty Images
新戦力が1人加入――1人の退団が濃厚
ブルーズは夏の移籍市場で早くも動き、アーセナルを退団したアイルランド代表主将ケイティ・マッケイブを獲得した。世界屈指の左サイドバックの加入で守備が安定し、ウイングのボルチモアを前線へ送り込めるようになる。
また、マッケイブの加入は、BBCスポーツがマンチェスター・シティへの移籍を報じていたニアム・チャールズが、今後数週間でクラブを去る可能性を示唆している。