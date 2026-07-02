ブロンズが木曜、1年契約を延長した。前契約満了予定日の2日後だった。 元バルセロナ、リヨンのディフェンダーである彼女は、2年前にチェルシーに加入して以来、チームの主力として活躍。当時、彼女は新任ソニア・ボンパストール監督が最初に獲得した選手の一人だった。同じ右サイドバックのエリー・カーペンターが加入しても、オーストラリア代表のカーペンターと同時起用される際にはセンターバックも務めるなど、汎用性を発揮している。

契約延長についてブロンズは「今、私にとって正しい選択。チェルシーでの2年間は充実していたし、クラブは前進している。スタンフォード・ブリッジへの移転もあり、このチームでプレーできることがとても楽しみ」と語った。