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ルーク・ショーが負傷か？ マンチェスター・ユナイテッドのスター、オールド・トラッフォードでのトッテナムとの激闘ドロー後に足を引きずる姿が目撃される
キャリックにとって苦い現実
ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリック監督は、ショーが土曜日のトッテナムとの1-1の引き分けで負傷したとみられることで、新たな守備陣の悩みを抱えることになった。イングランド代表の同選手は、試合終了の笛の後、オールド・トラフォードの駐車場を移動する際に足を大きく引きずり、痛みに顔をゆがめている様子が確認された。
ショーは、後半にトッテナムが10人に減るきっかけとなった激しい場面にも関与していた。95分にエイデン・ヘブンと交代するまでプレーを続けたが、試合後の映像を見る限り、この激しい一戦を無傷で終えたわけではなさそうだ。
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怒りが爆発
負傷の可能性は、ユナイテッドにとって苛立たしい午後の締めくくりとなった。残留争いに巻き込まれているアウェーの相手に対し、終盤のリードを守れなかったためだ。ブライアン・ムベウモが73分、アントニーン・キンスキーを破る見事なシュートを決め、キャリック率いるチームを今季リーグ戦2勝目へと導いたかに見えた。
しかし、そのわずか5分後に試合は混乱に陥った。ショーとロドリゴ・ベンタンクールがタッチライン際で衝突し、その結果、ユナイテッドのDFがウルグアイ代表MFを突き飛ばした。ベンタンクールはこれに頭突きで応じ、一発退場となった一方、ショーもこの騒動に関与したとして警告を受けた。
トッテナムが終盤に決める
数的不利を抱えながらも、アウェーのチームは驚異的な粘りを見せ、試合終了間際に勝ち点1をもぎ取った。ドミニク・ソランケがサンドロ・トナーリのクロスを頭で流し込み、ユナイテッドの心を打ち砕いた。この一撃でアウェーに駆けつけたトッテナムのサポーターは熱狂し、チームはプレミアリーグ最下位から浮上した。
ユナイテッドにとって、この結果で順位は12位に低迷したままだ。数的優位を生かせず、本拠地で重要な勝利を締めくくれなかったキャリックにとって、またしても失望の残る結果となった。
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チャンピオンズリーグの試練が迫る
ショーに生じる可能性のあるこの後退は、マンチェスター・ユナイテッドにとって最悪のタイミングと言っていい。トップチームで他に本職の左SBはハリー・アマスしかおらず、キャリックは重要な1週間を前に、第一選択のDFのコンディションを気にかけることになる。
ユナイテッドは火曜夜にチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーをホームに迎える中、4試合未勝利の流れを何としても断ち切る必要がある。その後、次週末にはプレミアリーグで宿敵リーズ・ユナイテッドとの重要な一戦に臨むため、エランド・ロードへ乗り込む。
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