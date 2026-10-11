ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリック監督は、ショーが土曜日のトッテナムとの1-1の引き分けで負傷したとみられることで、新たな守備陣の悩みを抱えることになった。イングランド代表の同選手は、試合終了の笛の後、オールド・トラフォードの駐車場を移動する際に足を大きく引きずり、痛みに顔をゆがめている様子が確認された。

ショーは、後半にトッテナムが10人に減るきっかけとなった激しい場面にも関与していた。95分にエイデン・ヘブンと交代するまでプレーを続けたが、試合後の映像を見る限り、この激しい一戦を無傷で終えたわけではなさそうだ。