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ルーカス・ベルグヴァルはトッテナムに退団意向を伝え、プレミアリーグのライバルクラブが注目している。
中盤の若手スターが夏の移籍を希望
2031年6月まで契約があるものの、20歳の選手はトッテナム・ホットスパー・スタジアム以外でプレーしたいとクラブ首脳に伝えた。The Athleticによると、プレミアリーグや欧州の複数クラブが状況を注視している。
このスウェーデン代表は冬の移籍市場でも噂が絶えなかった。チェルシーやアストン・ヴィラが興味を示しており、トッテナムは引き留めに苦戦する見込みだ。
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年間最優秀選手からベンチへ
2024年にユルゴーデンから加入したベルグヴァルは、トッテナムで波乱万丈のキャリアを送っている。アンジェ・ポステコグルー監督の下で頭角を現し、2025年のヨーロッパリーグ制覇では17年ぶりのタイトル獲得に貢献した。
その活躍でシーズンMVPに選ばれ、将来を託されると思われた。
しかし監督の頻繫な交代が成長を阻んだ。後任のトーマス・フランクは彼を希望する中央ではなくサイド起用し、イゴール・トゥドルも同様だった。3月に就任したロベルト・デ・ゼルビの下では状況がさらに悪化した。
4-2-3-1を採用するデ・ゼルビの下では、ベルグヴァルの特性が生かされず、2025-26シーズン終盤のプレミアリーグではほとんど出場機会がなかった。
プレミアリーグのライバルチームが警戒を強めている。
ベルグヴァルの去就は不透明で、国内ライバルも注目している。アストン・ヴィラとチェルシーはすでに接触し、移籍の可能性を探っている。
スパーズは当初売却を否定したが、今夏に高額オファーがあれば方針が変わる可能性もある。デ・ゼルビ監督の構想からも外れている。
『ザ・アスレティック』によると、トッテナムはサンドロ・トナリやマテウス・フェルナンデスなど、プレミアリーグで実績のある選手を獲得しようとしており、ベルグヴァルに代わる中盤の軸を求める方針だ。来季は欧州カップ戦がなく、出場機会はさらに限定される見込みで、彼の成長には不安が残る。
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クラブ界に暗雲が漂う中、国際舞台に一筋の光明。
クラブでは苦境にあるものの、ベルグヴァルは代表で存在感を示している。チュニジア戦（5－1）で途中出場し、最年少記録でW杯デビュー。ポッター監督の下、アシストを記録し、2年前に注目された技術を再証明した。
それでも第2節でオランダに大敗したスウェーデンの大会の行方は依然として不透明だ。