2024年にユルゴーデンから加入したベルグヴァルは、トッテナムで波乱万丈のキャリアを送っている。アンジェ・ポステコグルー監督の下で頭角を現し、2025年のヨーロッパリーグ制覇では17年ぶりのタイトル獲得に貢献した。

その活躍でシーズンMVPに選ばれ、将来を託されると思われた。

しかし監督の頻繫な交代が成長を阻んだ。後任のトーマス・フランクは彼を希望する中央ではなくサイド起用し、イゴール・トゥドルも同様だった。3月に就任したロベルト・デ・ゼルビの下では状況がさらに悪化した。

4-2-3-1を採用するデ・ゼルビの下では、ベルグヴァルの特性が生かされず、2025-26シーズン終盤のプレミアリーグではほとんど出場機会がなかった。