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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

ルーカス・パケタは怪我でブラジル代表のワールドカップ残りを欠場する恐れ。

ルーカス・パケタ
ブラジル
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ブラジル 対 ノルウェー
ノルウェー

ブラジル代表は、日本戦で負傷したルーカス・パケタが2026年W杯の残りを欠場する可能性があると知り、衝撃を受けている。今大会でカルロ・アンチェロッティ監督の下、主力として活躍してきたフラメンゴ所属のMFは、代表復帰へ時間との戦いを強いられている。

  • フラメンゴのスター、ハムストリング負傷

    ブラジルサッカー連盟（CBF）は水曜日、ファンが恐れていた最悪の事態を公式に確認した。パケタが日本戦（2-1で勝利）の試合中に左太もも裏に重度の筋肉損傷を負ったという。28歳のパケタはヒューストンでの試合のハーフタイムに途中交代を余儀なくされ、その後の検査で北米での当面の出場が絶望的となった。

    CBFは公式声明で「パケタは画像検査を受け、左太もも裏の筋肉損傷が確認された。代表チームの医療スタッフが集中治療を行い、早期回復と復帰を目指す」と発表した。

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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    セレソンに長期の活動休止が迫っている

    ブラジルサッカー連盟は復帰時期を明言していないが、ESPNによるとパケタの負傷はハムストリングのグレード2の肉離れで、通常は3週間の回復が必要だ。そのため、ブラジルが決勝に進出し彼が奇跡的に回復しない限り、今大会の残りを欠場する見込みだ。

    それでもパケタは諦めておらず、SNSで「信念…これまでも乗り越えてきた」と投稿し、リハビリを開始した。彼は今回の代表全試合で先発し、アンチェロッティ監督の信頼を得る中心選手だ。

  • アンチェロッティ監督、2選手の負傷で二重苦

    パケタの離脱は、決勝トーナメントを控えるブラジル代表にとって新たな懸念だ。グループステージでハムストリングを痛めたバルセロナのラフィーニャに続き、パケタも治療室へ。代役はボーンマスの若手ラヤンで、直近の数試合でラフィーニャのポジションに入った。

    一方で、29歳のラフィーニャは今週ピッチに復帰し、個人練習を再開した。それでも、中盤の要であるパケタ不在は、ニュージャージーでのノルウェーとのベスト16戦を控えるコーチ陣に新たな戦術課題を突き付けている。


  • ancelotti(C)Getty Images

    ノルウェーのテストマッチと選手層の厚さ

    日曜のノルウェー戦は、攻撃の要を欠くブラジル代表にとって、チーム層の厚さを問われる最初の試金石だ。アンチェロッティ監督は中盤のバランスを見直し、パケタの働きとパスレンジを補うためにベンチ起用を検討する。負傷者が増え続ける中、優勝候補としての地位を維持する重圧がチームにかかる。

    医療スタッフはパケタとラフィーニャの経過を毎日観察し、再発防止を最優先する。当面、ブラジルは影響力のあるゲームメーカーを欠いたまま決勝への道を切り拓くしかない。他の選手たちが奮起し、ワールドカップの夢をつなぐことを期待するばかりだ。

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