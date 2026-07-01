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ルーカス・パケタは怪我でブラジル代表のワールドカップ残りを欠場する恐れ。
フラメンゴのスター、ハムストリング負傷
ブラジルサッカー連盟（CBF）は水曜日、ファンが恐れていた最悪の事態を公式に確認した。パケタが日本戦（2-1で勝利）の試合中に左太もも裏に重度の筋肉損傷を負ったという。28歳のパケタはヒューストンでの試合のハーフタイムに途中交代を余儀なくされ、その後の検査で北米での当面の出場が絶望的となった。
CBFは公式声明で「パケタは画像検査を受け、左太もも裏の筋肉損傷が確認された。代表チームの医療スタッフが集中治療を行い、早期回復と復帰を目指す」と発表した。
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セレソンに長期の活動休止が迫っている
アンチェロッティ監督、2選手の負傷で二重苦
パケタの離脱は、決勝トーナメントを控えるブラジル代表にとって新たな懸念だ。グループステージでハムストリングを痛めたバルセロナのラフィーニャに続き、パケタも治療室へ。代役はボーンマスの若手ラヤンで、直近の数試合でラフィーニャのポジションに入った。
一方で、29歳のラフィーニャは今週ピッチに復帰し、個人練習を再開した。それでも、中盤の要であるパケタ不在は、ニュージャージーでのノルウェーとのベスト16戦を控えるコーチ陣に新たな戦術課題を突き付けている。
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ノルウェーのテストマッチと選手層の厚さ
日曜のノルウェー戦は、攻撃の要を欠くブラジル代表にとって、チーム層の厚さを問われる最初の試金石だ。アンチェロッティ監督は中盤のバランスを見直し、パケタの働きとパスレンジを補うためにベンチ起用を検討する。負傷者が増え続ける中、優勝候補としての地位を維持する重圧がチームにかかる。
医療スタッフはパケタとラフィーニャの経過を毎日観察し、再発防止を最優先する。当面、ブラジルは影響力のあるゲームメーカーを欠いたまま決勝への道を切り拓くしかない。他の選手たちが奮起し、ワールドカップの夢をつなぐことを期待するばかりだ。