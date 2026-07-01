ブラジルサッカー連盟（CBF）は水曜日、ファンが恐れていた最悪の事態を公式に確認した。パケタが日本戦（2-1で勝利）の試合中に左太もも裏に重度の筋肉損傷を負ったという。28歳のパケタはヒューストンでの試合のハーフタイムに途中交代を余儀なくされ、その後の検査で北米での当面の出場が絶望的となった。

CBFは公式声明で「パケタは画像検査を受け、左太もも裏の筋肉損傷が確認された。代表チームの医療スタッフが集中治療を行い、早期回復と復帰を目指す」と発表した。