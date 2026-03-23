ルーカス・クヴァスニオクの解任に喜びの声？サイード・エル・マラが1.FCケルンで波紋を呼ぶ

特にエル・マラとクヴァスニオクの関係は、シーズンが進むにつれて目に見えて悪化していった。クヴァスニオクは、攻撃面で大きなインパクトを与えていたにもかかわらず、シーズン前半、この19歳の選手をしばしば途中出場要員としてしか起用せず、これはサポーターの理解を得られないものだった。 例えば1月、クヴァスニオクは「自分はサイードの『同行者』であって『ファン』ではない」と述べ、エル・マラは毎試合スタメンで出場する「準備がまだ整っていない」と説明した。そのため、彼はこの若手にベンチから試合を決定づける役割を担わせたいと考えていた。

「今シーズン、我々が最高の時期を迎えたのは、試合の序盤に堅実なプレーで相手を封じ込め、泥臭い仕事をこなせる選手をピッチに送り込み、終盤には数人の『芸術家』を投入して試合を決定づけることに集中した時だった。 それが考えだった」とクヴァスニオクは別の場で、代表レベルにおいてエル・マラに非常に不利に働いた、彼の「技巧派」に対するこの疑わしい「格下げ」について語った。

というのも、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンはクヴァスニオクの主張に同調し、kicker誌での話題を呼んだインタビューの中で、その点を明確に指摘したからだ。そして、彼がFCバイエルンでプレーするレナート・カールと自分との違いについても言及した。

「バイエルンにいるか、ケルンにいるかでは、やはり違いがある。彼はケルンで、もっと出場時間を確保しなければならない」とナゲルスマンは明言した。「そして、この発言はルーカス・クヴァスニオクに向けたものではない。なぜなら、私は彼を、守備面も含めて、自分のチームに必要なものを正確に見極める監督として知っているからだ。サイードは、ケルンでレギュラーとして常にプレーすることを目標にしなければならない。 しかし、彼は50％の出場率にとどまっており、それは少なすぎる。そして、それはよく言われるような監督のせいではなく、守備においてどれだけ安定した働きができるかという、彼自身の問題なのだ。」