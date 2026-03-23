1. FCケルンがルカス・クヴァスニオク監督との契約解除を正式に発表した直後、サイード・エル・マラが物議を醸すソーシャルメディアへの投稿を行った。
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ルーカス・クヴァスニオクの解任に喜びの声？サイード・エル・マラが1.FCケルンで波紋を呼ぶ
19時08分、ケルン市はソーシャルメディアを通じてクヴァスニオック監督の休職を発表した。その2分後、エル・マラは自身のSNSに、ラグナル・アチェとゴールを祝う様子を収めた動画を投稿した。
クヴァスニオク監督によって年明けにメンバーから外されたルカ・ヴァルトシュミットを含む一部のチームメイトは、この投稿に「いいね」を付けた。クヴァスニオク監督の下では最近ほとんど出場機会のなかったデニス・フセインバシックは、この投稿に「ブラボー、ブラテ！」とコメントまで残した。
『Sport Bild』紙の報道によると、ここ数ヶ月、一部のスター選手の代理人が、チーム内の一部とクヴァスニオック監督との間の問題について話し合うため、スポーツディレクターのトーマス・ケスラーのもとを何度も訪れていたという。しかしケスラーは監督を支持し続けていたが、直近3試合で勝ち点2、年初からの勝利がわずか2勝にとどまったことを受け、ついに解任を決断した。
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衝撃的な発言：エル・マラはクヴァスニオクのせいでDFB代表メンバーから外れたのか？
特にエル・マラとクヴァスニオクの関係は、シーズンが進むにつれて目に見えて悪化していった。クヴァスニオクは、攻撃面で大きなインパクトを与えていたにもかかわらず、シーズン前半、この19歳の選手をしばしば途中出場要員としてしか起用せず、これはサポーターの理解を得られないものだった。 例えば1月、クヴァスニオクは「自分はサイードの『同行者』であって『ファン』ではない」と述べ、エル・マラは毎試合スタメンで出場する「準備がまだ整っていない」と説明した。そのため、彼はこの若手にベンチから試合を決定づける役割を担わせたいと考えていた。
「今シーズン、我々が最高の時期を迎えたのは、試合の序盤に堅実なプレーで相手を封じ込め、泥臭い仕事をこなせる選手をピッチに送り込み、終盤には数人の『芸術家』を投入して試合を決定づけることに集中した時だった。 それが考えだった」とクヴァスニオクは別の場で、代表レベルにおいてエル・マラに非常に不利に働いた、彼の「技巧派」に対するこの疑わしい「格下げ」について語った。
というのも、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンはクヴァスニオクの主張に同調し、kicker誌での話題を呼んだインタビューの中で、その点を明確に指摘したからだ。そして、彼がFCバイエルンでプレーするレナート・カールと自分との違いについても言及した。
「バイエルンにいるか、ケルンにいるかでは、やはり違いがある。彼はケルンで、もっと出場時間を確保しなければならない」とナゲルスマンは明言した。「そして、この発言はルーカス・クヴァスニオクに向けたものではない。なぜなら、私は彼を、守備面も含めて、自分のチームに必要なものを正確に見極める監督として知っているからだ。サイードは、ケルンでレギュラーとして常にプレーすることを目標にしなければならない。 しかし、彼は50％の出場率にとどまっており、それは少なすぎる。そして、それはよく言われるような監督のせいではなく、守備においてどれだけ安定した働きができるかという、彼自身の問題なのだ。」
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エル・マラは得点数でレナート・カールと同レベルだが、U-21代表には選出されていない
そのため、今夏開催予定のW杯を控えたドイツ代表の最終メンバー入りを、エル・マラは逃すことになった。現在ドイツ代表デビューを控えているカールと同数の得点ポイント（14）を記録していたにもかかわらず、その達成に要した試合数は6試合少なかったにもかかわらずである。エル・マラのゴールがあったからこそ、シーズン序盤から特にサポーターの間で批判されていたクヴァスニオックは、もう少し長く監督の座に留まることができたのだ。
エル・マラはHSV戦とボルシア・メンヒェングラートバッハとのダービー戦の両方で得点を挙げた。しかし、勝利にはつながらず、その結果、クヴァスニオクは辞任を余儀なくされた。後任として、アシスタントコーチのレネ・ヴァグナーが暫定的に指揮を執り、ケルンを即降格の危機から救うことになっている。代表戦中断期間明け、ケルンはアイントラハト・フランクフルトと対戦する。
一方、エル・マラには、北アイルランドとギリシャとの欧州選手権予選という2つの難関を控えるドイツU-21代表の期待が寄せられている。夏には、この超新星にとって環境の変化が訪れるかもしれない。最近、エル・マラがプレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに移籍するという報道が増えている。
サイード・エル・マラとレナート・カール：成績データと統計
プレイヤー 試合 ゴール アシスト 出場時間 サイード・エル・マラ 29 10 4 1,467 レナート・カール 35 8 6 1,800