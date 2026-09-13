コスタ・ルニャイッチ監督は、セリエA第4節の月曜開催分の一つであるインテル戦を前にした記者会見で、次のように語った。「インテル戦では非常に優れたパフォーマンスが必要になる。彼らはセリエAで最高のチームであり、夏には戦力を強化した。長年一緒にプレーしてきたグループで、監督が誰であろうと分かるはっきりしたスタイルを持っている。キブはすでにあったプレー原則を引き継ぎ、さらにエネルギーをもたらした。マドリードで、レアル・マドリーのレベルにあるチームを相手に、インテルは試合のいくつかの局面で主導権を握っていた。だからこそ、どんな試合が待っているのかは分かっているし、多くのことをやらなければならないし、苦しむことも受け入れなければならない。負傷者は何人もいるが、私たちは愚痴をこぼすのは好きではない。この試合から可能な限り多くのものを引き出したい。0-0から始まるのだから、いい試合をしたい。その上で、どんな結果になるか見ていくことになる」