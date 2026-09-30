AFP
翻訳者：
ルベン・ディアスがクリスティアーノ・ロナウド騒動を一蹴！ ポルトガル代表DFが、CR7のファン無視とチーム内の緊張をめぐる批判に反論
セレソン主将の守備に回って
ポルトガル代表の陣営では、ロナウドの最近の振る舞いをめぐる議論が大きな話題となっていた。発端となったのは日曜のノルウェー戦での2-1の勝利後の緊張感だ。ジョルジェ・ジェズス監督が30分間の出場を約束していたにもかかわらず、41歳のロナウドは出番がなく、ファンに感謝を示すことなく引き揚げ、さらに2度のトレーニングも欠席した。しかし、指揮官がこの決定は純粋に戦術的なものだったと説明したことで、木曜のネーションズリーグでのデンマーク戦を前に、落ち着きは戻ったようだ。
ディアスは、このベテランFWがピッチ上での個人的な反応によってどのような見出しが作られようとも、依然としてチームにとって重要な存在であると強調した。こうした出来事をチームがどう受け止めているのか、また主将にその件を話す必要を感じているのかと問われると、ディアスは現実的な見方を示した。「正直に言って、自分とベルナルド、それにブルーノについて言えば、この問いをそこまで重要視している者はいない」とDFは説明し、選手たちは世間ほどこのストーリーを気にしていないことを示唆した。
- AFP
高まる苛立ちの正常化
ロナウドとジェズスは火曜夜、ポルトガルサッカー連盟会長のペドロ・プロエンサ氏とともに会談し、少なくとも公式見解によれば、両者はわだかまりを解くための率直な話し合いを行った。
その主張を補強するため、ディアスはメディアに対し、トップレベルで長いキャリアを通じて常に完璧に冷静さを保ち続けた選手を見つけてみるよう求めた。 「こうしたことは、他の誰にでも起こる瞬間だ」と同選手は語った。 「監督と一度も問題を抱えたことがない選手、難しい状況や意見の相違を経験したことがない選手を1人挙げてほしい。監督に対して、あるいは自分自身に対して、フラストレーションを感じた瞬間が一度もなかった選手がいるだろうか。こうしたことは、誰もが経験する自然なことであり、人生の一部だ。大事なのは、それをどう受け止め、前に進むかを知ることだ」
ファン軽視のうわさについて語る
話題は、ロナウドがファンに応えなかったという具体的な疑惑にも及んだ。ポルトガルの初戦であるウェールズ戦の1-0勝利では67分間プレーしたこのベテランFWは、続くノルウェー戦の2-1勝利では最後までベンチに座ったままで、試合後にはサポーターにあいさつすることなく、苛立ちをあらわにしてトンネルへ引き揚げた。
ディアスは、試合終了の笛が鳴り、チームがピッチ上で目的を果たした後には、雰囲気がいかに素早く変わるかを強調した。この件について問われると、「10秒、15秒、あるいは20秒続くフラストレーションの瞬間だ」と説明。「それによって、僕たちが20年以上にわたって自国代表に示してきた献身が少しでも損なわれることはない。そうしたフラストレーションの瞬間があっても、5分後には僕たちはみんな、自国代表の重要な勝利を祝っている」と語った。
- Getty Images Sport
焦点は引き続きピッチ上にある
注目の大半はロナウドに集まっていたが、メディアはマンチェスター・シティDFディアスにも、クラブが抱えるピッチ外での問題について話を向けようとした。イングランドの同クラブは現在、独立委員会が115件の財務規則違反の訴追のほぼすべてで有罪と認定したことを受け、前例のない危機に直面している。
プロフェッショナルな一線を保ったディアスは、記者会見の焦点を代表チームの目標に置き続けるため、エティハド・スタジアムでの手続きに関する質問をすべて退けた。「質問の意図は理解しているが、代表チームに関係のないことについてコメントするつもりはないと理解してほしい」と述べた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。