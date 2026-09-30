ルベン・ディアスがクリスティアーノ・ロナウド騒動を一蹴！ ポルトガル代表DFが、CR7のファン無視とチーム内の緊張をめぐる批判に反論

ポルトガル代表の陣営では、ロナウドの最近の振る舞いをめぐる議論が大きな話題となっていた。発端となったのは日曜のノルウェー戦での2-1の勝利後の緊張感だ。ジョルジェ・ジェズス監督が30分間の出場を約束していたにもかかわらず、41歳のロナウドは出番がなく、ファンに感謝を示すことなく引き揚げ、さらに2度のトレーニングも欠席した。しかし、指揮官がこの決定は純粋に戦術的なものだったと説明したことで、木曜のネーションズリーグでのデンマーク戦を前に、落ち着きは戻ったようだ。

ディアスは、このベテランFWがピッチ上での個人的な反応によってどのような見出しが作られようとも、依然としてチームにとって重要な存在であると強調した。こうした出来事をチームがどう受け止めているのか、また主将にその件を話す必要を感じているのかと問われると、ディアスは現実的な見方を示した。「正直に言って、自分とベルナルド、それにブルーノについて言えば、この問いをそこまで重要視している者はいない」とDFは説明し、選手たちは世間ほどこのストーリーを気にしていないことを示唆した。