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ルベン・アモリム、RBザルツブルクとの敵地でのヨーロッパリーグ戦に向けACミランのメンバーを入れ替え
オーストリアで高まるプレッシャー
ミランは欧州での戦いを最悪の形でスタートさせ、重圧を背負ってザルツブルクとのヨーロッパリーグの一戦に臨む。初戦でベンフィカにホームで0-2と敗れたイタリアのチームは、オーストリアで何としても勝ち点を手にしたいところだ。
アモリム監督はレッドブル・アレーナで難しい采配を迫られる。今週末に控えるアタランタとのセリエAの試合も見据えながら、選手たちの疲労を管理し、欧州で好結果を残さなければならない。
勝利が必要な状況にもかかわらず、アモリム監督は大幅なメンバー変更を選んだ。ポルトガル人指揮官は負傷者が増える中、複数の主力選手を休ませており、ザルツブルクでの一戦は重要な戦いとなる。
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メンバー選考での大きな賭け
先発イレブンには注目すべき変更があり、若手FWフランチェスコ・カマルダが今季初先発を果たす。ルカ・モドリッチやゴンサロ・ラモスら経験豊富な選手が休養を与えられる一方、攻撃陣ではアルファジョ・シセ、ルベン・ロフタス＝チーク、オマリ・ハッチンソンがカマルダを支える。
フィカヨ・トモリも先発に復帰し、今季初出場を果たす。夏の移籍期間中は構想外とされていたDFだが、アモリム監督は最終ラインを強化するため、再びチームに迎え入れた。戦術面では、ミランはトモリ、コニ・デ・ウィンター、ストラヒニャ・パヴロヴィッチによる柔軟な3バックで試合に臨む見込みだ。
対照的な調子と明暗
対戦相手とは対照的に、ザルツブルクは好調を維持してこの試合に臨む。グループ初戦ではレフスキ・ソフィアに1-0で勝利。ターゲットマンのハリス・タバコヴィッチが決勝点を挙げ、オーストリアのチームに理想的な勢いをもたらした。
ホームのザルツブルクは今季のUEFA主催大会で5試合を戦い、4勝1分けと無敗。直近の3試合では連続して無失点を記録している。GKクリスティアン・ザヴィエシツキーは内転筋の問題から回復して先発し、チームにはナポリが保有するウイングのイェスパー・リンドストロムも名を連ねる。
過去の対戦成績では、アウェーのミランに分がある。両クラブはこれまで欧州の大会で4度対戦し、ミランが3勝1分けとオーストリアのチームを上回っている。
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スターティングイレブン
RBザルツブルク（4-2-3-1）：ザヴィエシツキー；モルガラ、ボマ、ザブランスキー、シュミット；バリー、マズレク；リンドストローム、キタノ、バイドゥ；タバコヴィッチ
ACミラン（3-4-2-1）：メニャン；トモリ、デ・ウィンター、パヴロヴィッチ；ハッチンソン、ヤシャリ、ラビオ、バルテザーギ；ロフタス＝チーク、シセ；カマルダ
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