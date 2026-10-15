ミランは欧州での戦いを最悪の形でスタートさせ、重圧を背負ってザルツブルクとのヨーロッパリーグの一戦に臨む。初戦でベンフィカにホームで0-2と敗れたイタリアのチームは、オーストリアで何としても勝ち点を手にしたいところだ。

アモリム監督はレッドブル・アレーナで難しい采配を迫られる。今週末に控えるアタランタとのセリエAの試合も見据えながら、選手たちの疲労を管理し、欧州で好結果を残さなければならない。

勝利が必要な状況にもかかわらず、アモリム監督は大幅なメンバー変更を選んだ。ポルトガル人指揮官は負傷者が増える中、複数の主力選手を休ませており、ザルツブルクでの一戦は重要な戦いとなる。