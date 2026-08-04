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ルベン・アモリム、移籍憶測の中でラファエル・レオンのACミランでの将来について重要な最新情報を提供
ロッソネリの移籍方針に変化
初夏の大半において、レオンとミランは決定的な決別へ向かっているように見えていた。選手本人はイタリアでのサイクルが終わりに近づいていることを示唆しており、一方でクラブ首脳陣は2028年6月まで残る現行契約の延長に慎重な姿勢を見せていた。しかし、ここ数週間で市場の力学は大きく変化した。現在の報道によれば、レオンとミランはもはや別れを望んでいるとは言い切れず、これは前季終了時点での立場からの大きな方向転換を意味している。
この心変わりは、プレミアリーグとラ・リーガの欧州屈指の資金力を持つクラブから具体的な関心が欠けている中で起きたものだ。一方で、トルコ・スーパーリーグからの関心は浮上しているものの、レオンは現時点のキャリアでフェネルバフチェ、ガラタサライ、ベシクタシュのようなクラブへ移籍する見通しに感銘を受けていないと報じられている。
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アモリム、レオンへの不干渉を警告
アモリムは、サン・シーロで続くレオンの去就を巡る憶測について言及し、同選手が退団を模索している状況にはまったく見えないとの見方を示した。パースで行われるインテルとの親善試合を前に話したポルトガル人指揮官は、セリエAで数年を過ごした末に新たな挑戦を検討しているとの先行報道があったにもかかわらず、同胞を取り巻く雰囲気は前向きだと強調した。
「すべての選手が本当に良い形で取り組んでいる。初日から始動していた選手たちも、後から合流した選手たちもそうだ。ラファはミランのようなクラブにいられることを幸運に思うべきで、だからこそ幸せであるべきだ。私は彼が幸せで、意欲的だと感じている」とアモリムは語った。
「ここから移籍市場の終了までに何が起こるかは分からないが、グループは本当に結束していると感じている。大事なのは、難しい時期になってもこのスピリットを続けることだ。このクラブではすべての試合に勝たなければならず、そのためにはシーズンを通して正しい精神を保たなければならない。だから、レオンに関してほかの選手と比べて何か違いを感じたことも、見たこともない。全員が非常に難しいシーズンのスタートに向けて準備していると感じている」
金銭面での要求と市場の現実
レオンの移籍には資金面でのハードルが伴っており、これが獲得を狙うクラブにとって大きな抑止力となっている。ミランは交渉において高いハードルを設定しており、売却を検討するだけでも多額の移籍金を要求している。具体的には、クラブはポルトガル代表をアドオン込みで5000万ユーロ未満では手放すつもりがないと報じられている。
欧州の強豪ライバルから破格のオファーが届かない中、レオンはアモリムが築こうとしているスポーツプロジェクトを見極める機会を得ている。両者の関係は現時点で良好な兆候を見せており、プレシーズンのトレーニング中に見せるこのウインガーのボディーランゲージからも、名門の赤と黒のユニフォームで歩みを続けることに前向きである様子がうかがえる。
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移籍市場への満足感
移籍市場が最終局面に入る中、アモリムはここまでミラン首脳陣が進めてきた補強に満足感を示した。すべてのターゲットを常に獲得できるわけではないと認めつつも、現在の陣容ならあらゆる大会でタイトル争いができると考えている。ポルトガル人指揮官は、8月23日のトリノ戦で開幕するセリエA初戦のキックオフから始まる勝者のメンタリティー構築に集中している。
「今のチームには本当に満足している」と指揮官は付け加えた。「我々はゲームプランを構築している。移籍市場における考えもある。実現できる時もあれば、できない時もある。だが最も重要なのは、記者会見でも言ったし繰り返すが、これだ。もしこのチームでシーズン開幕を迎えるなら、どの試合でも競争力を発揮できるし、どの試合にも勝てると思っている。準備は極めて重要だ。なぜなら、我々がある特定のやり方でプレーする助けになるからだ。勝利は我々が求めるものだが、非常にひどいプレーをしながら勝ったとしても、自信にはつながらない」
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