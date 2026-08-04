アモリムは、サン・シーロで続くレオンの去就を巡る憶測について言及し、同選手が退団を模索している状況にはまったく見えないとの見方を示した。パースで行われるインテルとの親善試合を前に話したポルトガル人指揮官は、セリエAで数年を過ごした末に新たな挑戦を検討しているとの先行報道があったにもかかわらず、同胞を取り巻く雰囲気は前向きだと強調した。

「すべての選手が本当に良い形で取り組んでいる。初日から始動していた選手たちも、後から合流した選手たちもそうだ。ラファはミランのようなクラブにいられることを幸運に思うべきで、だからこそ幸せであるべきだ。私は彼が幸せで、意欲的だと感じている」とアモリムは語った。

「ここから移籍市場の終了までに何が起こるかは分からないが、グループは本当に結束していると感じている。大事なのは、難しい時期になってもこのスピリットを続けることだ。このクラブではすべての試合に勝たなければならず、そのためにはシーズンを通して正しい精神を保たなければならない。だから、レオンに関してほかの選手と比べて何か違いを感じたことも、見たこともない。全員が非常に難しいシーズンのスタートに向けて準備していると感じている」