また、この指揮官は、UEFAのセカンドコンペティションにおけるクラブの「最低限の目標」という考えを早々に退け、ミランのユニフォームが持つ歴史的な重みを強調した。大会における具体的な目標を問われると、アモリムはサン・シーロで求められる基準について断言した。

「ミランのようなビッグクラブに、最低限の目標という概念は存在しない。勝つか、勝たないかのどちらかであり、勝てなければ批判が起こる。それを避けるためにも、唯一の目標は勝つことだ。それが私の経験だ。ポルトガルでも同じことを経験した。決勝に進めなかったり、勝てなかったりすれば、それは失敗だ」と、マンチェスター・ユナイテッド前監督は語った。