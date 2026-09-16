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ルベン・アモリム、無敗スタートにもかかわらずACミランからの批判を一蹴 ミランはベンフィカ戦へ準備を進める
アモリム、サン・シーロでのプレッシャーを受け入れる
アモリムは、自身に向けられる期待の大きさを十分に理解している。セリエA開幕後は安定したスタートを切ったものの、ユベントス戦、ラツィオ戦での連続ドローによって、ロッソネリのファンの間では早くも議論が巻き起こっている。アモリムは、ミランでの就任初期を巡る scrutiny の波について言及し、ヨーロッパのビッグクラブを率いる以上、高い期待は避けられないものだと主張した。ヨーロッパリーグのリーグフェーズ初戦、ベンフィカ戦を前に指揮官は、最近のパフォーマンスを受けた外部の雑音にも動じない姿勢を示した。
「批判を受けるのは普通のことだ。私は心配していないし、問題でもない。時には選手たちを守りたいと思うし、それが私の望むことだ。他のクラブで難しい時期を経験してきたことの良い点は、それが経験を与えてくれることだ。それがビッグクラブの監督であるために払わなければならない代償であり、私はそのすべてをよく理解している。私にとっては普通のことだ。私は自分のやり方で進めるし、そのことは誰の目にも明らかだと思う」と、アモリムは『Sky Sport Italia』に語った。
- AFP
全面的な集中を求める
また、この指揮官は、UEFAのセカンドコンペティションにおけるクラブの「最低限の目標」という考えを早々に退け、ミランのユニフォームが持つ歴史的な重みを強調した。大会における具体的な目標を問われると、アモリムはサン・シーロで求められる基準について断言した。
「ミランのようなビッグクラブに、最低限の目標という概念は存在しない。勝つか、勝たないかのどちらかであり、勝てなければ批判が起こる。それを避けるためにも、唯一の目標は勝つことだ。それが私の経験だ。ポルトガルでも同じことを経験した。決勝に進めなかったり、勝てなかったりすれば、それは失敗だ」と、マンチェスター・ユナイテッド前監督は語った。
ベンフィカとの感傷的な再会
この一戦はアモリムにとって個人的にも大きな意味を持つ。現役時代の大半をリスボンの強豪で過ごしたからだ。41歳のアモリムは、それでもベンフィカとの感情的なつながりがあっても、サン・シーロで試合開始の笛が鳴れば、郷愁よりも自身の職業的責務が上回ると強調した。
「もちろん少し特別なものはある。でも正直、ただ勝ちたい。ベンフィカと戦う時でも、別のチームと戦う時でも、同じ不安を感じる。チームの勝利を助ける責任を感じている。難しくて特別だが、勝つためだ」と認めた。
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指揮官が欧州での野望を語る
ヨーロッパリーグが新たなフォーマットへ移行する中、ホームで力強いスタートを切る重要性はいくら強調してもしすぎることはない。監督はクラブの名声を強く意識している。長期的な目標がチャンピオンズリーグにある一方で、アモリムはチームにヨーロッパリーグへ全面的に向き合うことを求めている。「まず第一に、シーズンが始まって、ホームではまだ1試合しか戦っていない。最初の試合のあの特別な雰囲気を、引き続き感じたい。欧州の舞台で戦うことがファンにとってどんな意味を持つかは分かっているし、それは非常に重要だ。将来的にはチャンピオンズリーグで戦いたいが、今はこの大会に集中しなければならないし、簡単ではない」とアモリムは述べた。
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