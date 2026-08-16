AFP
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ルベン・アモリム、古巣相手にACミランの勝利を導くも、マンチェスター・ユナイテッドを「今でも愛している」と強調
アモリムが古巣相手にミランの逆転劇を演出
アモリムはヴロツワフで行われた得点の多いプレシーズン親善試合で、ミランが4-2で勝利を収める中、ユナイテッドとの再会を白星で飾った。ユナイテッドはハリー・マグワイアのヘディングで先制したものの、ミランは攻撃の局面でより高い決定力を示した。サミュエル・チュクウェゼがまず同点ゴールを決めると、後半の慌ただしい時間帯にイタリアの名門が突き放した。パトリック・ドルグが51分にユナイテッドに再びリードをもたらしたが、6分後にアルファジョ・シセが同点弾を決めた。最終的にミランはゴンサロ・ラモスとルベン・ロフタス＝チークのゴールで勝利した。
アモリムにとってこの一戦は、1月にオールド・トラッフォードを去って以来、初めてユナイテッドと対戦する機会となった。イングランドでの在任期間は数字の上では厳しいものとなり、トップリーグ47試合で15勝にとどまった結果、リーグでの勝率は31.9％で終わった。ただ、41歳の指揮官は、ポーランドでのこの勝利を復讐とは捉えていないと強調している。
- Getty Images Sport
ポルトガル人指揮官に感傷に浸る余地はない
『Sky Sport Italia』の取材に対し、アモリムは、自身がマンチェスター・ユナイテッドと関係があったことから、この勝利に特別な重みがあったとする見方を否定した。ユナイテッドに対する感情面についてさらに問われると、アモリムは驚くほど外交的かつ前向きな姿勢を崩さなかった。「いや。私にとっては普通の試合だった。ミランと契約してから、マンチェスター・ユナイテッドに対して何かを感じることはなかった。マンチェスター・ユナイテッドにいられたことは誇りに思っているし、今でもクラブを愛している。でも、ミランと契約してからは、自分が望んでいた場所にいて、とても幸せだから、何に対してもネガティブな感情はない。私はただここで続けていきたい」と語った。
「もちろん、再び彼らと対戦したのは特別だった。ただ、私はこのプレシーズンで1試合勝って、自分たちのリーグに向けて良い形で臨み、ファンに良い姿を見せて、初戦でサポートしてもらいたかった」
4ゴールを奪うも守備面に不安
アモリムは、自身の焦点がサン・シーロでの新たなプロジェクトへ完全に移っていることを明確にした。攻撃面のパフォーマンスは決定力に優れていた一方で、ミランは序盤に先行を許す悪夢のような立ち上がりを乗り越えなければならなかった。ロッソネリの守備は時折もろさを見せ、特に立ち上がりの数分間と後半序盤の不安定な入りでは、その点が顕著だった。この部分は依然としてコーチングスタッフにとって懸念材料となっている。アモリムは、この結果自体は喜ばしいものだが、公式戦が始まる前に守備の綻びに対処しなければならないと指摘した。
「今日はプレーするスペースがより多くあった。だから違ったものになる。ただ、当然ながら、内容が良くなくても勝った時より、良いプレーをして勝った時の方がチームの感覚はまったく違う。しかし、失点の仕方については心配しなければならないと思う。なぜなら、セルティック戦でも今日も、簡単に失点してしまっているからだ。それ以外については、改善していると思うが、それは重要ではない」
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代表メンバーの絞り込みについて説明```
ミラン指揮官はまた、最近の試合メンバーからの大物選手の落選についても説明し、フィカヨ・トモリ、ユスフ・フォファナ、クリストファー・ヌクンクらが序列の外に置かれている現状に言及した。アモリムは、実績ある名前を外す決断は、効果的に管理するには大きくなりすぎたスカッドを整理するために必要な措置だったと説明した。
「我々はプロジェクトの始まりにいるし、出場時間を必要としている若い選手たちがいる。彼らのためのスペースを作らなければならない。それでも、彼らがプレシーズンで素晴らしい仕事をしてくれたことは強調したい。ただ、ジャカルタから戻ってきた時にも話したように、我々はこれからのシーズンに向けて準備をしなければならない。40人近いスカッドでそれを行うのは不可能だ。だから選手たちには申し訳なく思うが、やらなければならないことなんだ」
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