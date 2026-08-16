アモリムはヴロツワフで行われた得点の多いプレシーズン親善試合で、ミランが4-2で勝利を収める中、ユナイテッドとの再会を白星で飾った。ユナイテッドはハリー・マグワイアのヘディングで先制したものの、ミランは攻撃の局面でより高い決定力を示した。サミュエル・チュクウェゼがまず同点ゴールを決めると、後半の慌ただしい時間帯にイタリアの名門が突き放した。パトリック・ドルグが51分にユナイテッドに再びリードをもたらしたが、6分後にアルファジョ・シセが同点弾を決めた。最終的にミランはゴンサロ・ラモスとルベン・ロフタス＝チークのゴールで勝利した。

アモリムにとってこの一戦は、1月にオールド・トラッフォードを去って以来、初めてユナイテッドと対戦する機会となった。イングランドでの在任期間は数字の上では厳しいものとなり、トップリーグ47試合で15勝にとどまった結果、リーグでの勝率は31.9％で終わった。ただ、41歳の指揮官は、ポーランドでのこの勝利を復讐とは捉えていないと強調している。