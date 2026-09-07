シセの一撃は、ミランのユヴェントス戦におけるセリエAでの得点なしの期間を2023年5月以来で止めるものとなった。また、3ポイント制導入以降、アウェーでの最初の2試合で得点した最年少選手にも なった。

ボール保持時の根本的な弱点を浮き彫りにしつつ、アモリムはこう付け加えた。「個のクオリティーはあるが、最も重要なのはシンプルなことだ。ボールの受け方、出し方、フットボールの基本だ。今日はそこが良くなかった。

「私の感覚では、チームがボールを持っていない時に苦しんでいる。ユーベが前線に多くのストライカーを並べた時にはよく守れていたが、ボールを失って相手にトランジションへ持ち込まれた時の方が、より苦しんだ。

「自分たちのプレーのやり方を変えるつもりはない。そうすればうまくいく試合もあれば、そうでない試合もあると分かっているからだ。ただ、大事なのは勝つために戦うことだ。今日は勝てたかもしれないが、改めて言えばユヴェントスも負けるに値する内容ではなかった」