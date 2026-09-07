Jonathan Moscrop
翻訳者：
ルベン・アモリム、トリノでロッソネリが勝ち点を落とす中、ACミランはユベントスに勝つに値しなかったと認める
アディショナルタイムのヘディング弾で連続記録が止まる
ロッソネリはトリノでリードを守り切れず、終盤の一撃によって、両チームのセリエAでの開幕連勝はともにストップした。途中出場のチセが、ピエール・カルルの股間を通す冷静なシュートで、試合の流れに反してアウェーのチームに先制点をもたらした。しかし、ミランの粘りはアディショナルタイム深くに破られ、トゥーン・コープマイネルスのクロスをガッティがヘディングで決め、1-1の引き分けに持ち込んだ。
- Getty Images Sport
ポルトガル人指揮官が率直な見解を示す
ホームの相手から継続的に圧力を受ける中、アモリムは自チームの課題について驚くほど率直に語った。ポルトガル人指揮官は『DAZNイタリア』に対し、次のように認めた。「正直に言えば、我々は勝利に値しなかった。むしろ、ユヴェントスは負けるに値しなかった。
「自分たちのゲームをしようとしたが、ボールを持った時の出来は良くなかった。前半は試合をコントロールできた時間帯もあったが、ボールを失う場面が多くなり、良いプレーはできなかった。ただ、我々は一緒にやり始めてまだ2カ月だ。もっと良くならなければならないが、時間も必要だ。我々にとって厳しい試合だった」
節目の記録が根本的な欠陥を覆い隠す
シセの一撃は、ミランのユヴェントス戦におけるセリエAでの得点なしの期間を2023年5月以来で止めるものとなった。また、3ポイント制導入以降、アウェーでの最初の2試合で得点した最年少選手にも なった。
ボール保持時の根本的な弱点を浮き彫りにしつつ、アモリムはこう付け加えた。「個のクオリティーはあるが、最も重要なのはシンプルなことだ。ボールの受け方、出し方、フットボールの基本だ。今日はそこが良くなかった。
「私の感覚では、チームがボールを持っていない時に苦しんでいる。ユーベが前線に多くのストライカーを並べた時にはよく守れていたが、ボールを失って相手にトランジションへ持ち込まれた時の方が、より苦しんだ。
「自分たちのプレーのやり方を変えるつもりはない。そうすればうまくいく試合もあれば、そうでない試合もあると分かっているからだ。ただ、大事なのは勝つために戦うことだ。今日は勝てたかもしれないが、改めて言えばユヴェントスも負けるに値する内容ではなかった」
- LaPresse
過酷なアウェー遠征が迫る
ミランは9月12日土曜のラツィオ戦を前に、ボール保持とトランジションの改善に早急に取り組む必要がある。一方、ルチアーノ・スパレッティ率いるユベントスは翌日、首位争いを維持するべくサッスオーロと対戦する。スクデット争いでミランが引き続き有力候補であり続けるためにも、基本的なミスを整理することがアモリムの当面の最優先事項だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。