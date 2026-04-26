ルベン・アモリムが2026-27シーズンの計画を表明、元マンチェスター・ユナイテッド監督はポルトガル復帰を否定。

アモリムは休養中として欧州市場を数か月観察する。研究と戦術研鑽を終え、エネルギーを充電してトップリーグに復帰し、海外有力クラブからのオファーを待つだろう。

なお、彼はプレミアリーグ3位のマンチェスター・ユナイテッド（次節は月曜夜にブレントフォード戦）の動向も注目している。