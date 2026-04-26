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ルベン・アモリムが2026-27シーズンの計画を表明、元マンチェスター・ユナイテッド監督はポルトガル復帰を否定。
1年間の休職を取る
『A BOLA』紙によると、アモリン監督は明確な戦略を策定した。 41歳の監督は2026-27シーズンに正式な休養に入り、指導者としての知識をさらに磨く。プレミアリーグなど欧州の監督ポストと名前が取り沙汰されているが、急いで新天地へ移るつもりはない。雑務に邪魔されず、トップレベルのサッカーを研究する。
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優秀な経営幹部との意見交換
自ら決めた休養期間中、アモリンは旅行し、尊敬するトップ監督と時間を過ごす。アイデアや戦術を共有するこのプロセスは、一流監督にとって一般的だ。彼はカサ・ピアからSCブラガへ、そしてトップリーグへ短期間で躍進した。 ブラガとスポルティングCPでの成功がすぐにマンチェスター・ユナイテッドへの就任につながったため、今回の期間は彼にとって初めての監督業の休止となる。
ポルトガルへの帰国は否定した
アモリンは母国で高く評価されているが、現時点でポルトガルトップリーグへの復帰予定はない。ベンフィカへの生涯にわたる愛着やスポルティングCPでの歴史的成功にもかかわらず、彼の将来は海外にある。極めて高額かつ名誉ある海外クラブからのオファーがなければ、休養計画は続くだろう。当面は、名を馳せた国内リーグでの指揮は過去のものとなっている。
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次は何が待っているのでしょうか？
アモリムは休養中として欧州市場を数か月観察する。研究と戦術研鑽を終え、エネルギーを充電してトップリーグに復帰し、海外有力クラブからのオファーを待つだろう。
なお、彼はプレミアリーグ3位のマンチェスター・ユナイテッド（次節は月曜夜にブレントフォード戦）の動向も注目している。