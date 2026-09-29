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ルディ・フェラーが明かす。ユルゲン・クロップは11月に44人のドイツ代表を取りやめ、より絞り込んだメンバーにする予定だ
ディレクターが少数精鋭のスカッド構想を認める
スポーツディレクターのフェラー氏は、クロップ監督が11月に44人の膨らんだ選考メンバーをより絞り込んだグループに減らすことを認めた。新指揮官は、ネーションズリーグ4試合にわたって候補者プールを2つの別々のチームに分けたことが最初の実験だったと認めている。クロップ監督は、最終的な中核編成を固める前にドイツのタレントプールを徹底的に評価するため、この一時的な措置を講じた。
- Sven Simon
11月の合理化に先立ち、オーディション段階が行われる
フェラー氏は、この大量招集は新たなコーチングスタッフが移行期間を乗り切りやすくするための、あくまで一度限りの措置にすぎないと強調した。フェラー氏は『ビルト・アム・ゾンターク』のインタビューで、「勝負になるのは11月だ。その時にユルゲンの絞り込まれたメンバーが分かる。もう44人も招集されることはない」と語った。
また、現在のグループについても「これで固定されているわけでもない」と強調し、アンジェロ・シュティラー、デニズ・ウンダフ、マクシミリアン・バイアー、レロイ・サネといった、これまで見過ごされてきた選手たちを勇気づけた。
選考プロセスは個人の説明責任を求める
代表チーム首脳陣は、最初のメンバーから外れた実績ある選手たちに特別扱いや直接的な説明を与えることを拒んだ。フェラーは「プロサッカーではそういうものだ。選ばれないこともあるし、それを受け入れて自分を証明しなければならない」と付け加えた。
ギリシャにホームで衝撃的な敗戦を喫した後、批判が強まっているにもかかわらず、クロップは、最初の24人グループとその後の20人選考の間で行う自身の大胆なローテーション計画を全面的に支持し続けている。
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重要な試合がダークホース候補を試す
ドイツは今後のネーションズリーグでセルビアをホームに迎えた後、ギリシャに遠征するが、すぐに結果で応えなければならない状況にある。クロップ体制で序盤から一貫性を欠いているため、メンバー削減が実施される前に軸となる陣容を固めることが急務となっている。残るこれらの試合は、ドイツ代表にとって序列の低い選手たちがその価値を証明する最後のアピールの場となる。
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