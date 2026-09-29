代表チーム首脳陣は、最初のメンバーから外れた実績ある選手たちに特別扱いや直接的な説明を与えることを拒んだ。フェラーは「プロサッカーではそういうものだ。選ばれないこともあるし、それを受け入れて自分を証明しなければならない」と付け加えた。

ギリシャにホームで衝撃的な敗戦を喫した後、批判が強まっているにもかかわらず、クロップは、最初の24人グループとその後の20人選考の間で行う自身の大胆なローテーション計画を全面的に支持し続けている。