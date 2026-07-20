ルディ・ガルシアはベルギー代表監督を退任した。2025年1月24日に始まった今回のワールドカップで「レッドデビルズ」を率いた同監督は、契約満了に伴い退任を決めた。ガルシアはフランス出身で、イタリア・セリエAのローマやナポリでも指導経験がある。 自身のSNSで協会への感謝を伝え、決断の理由を説明した。
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翻訳者：
ルディ・ガルシアはベルギー代表監督を退任した。「過去18か月の素晴らしい旅に終止符を打つ。スペイン相手に得点を挙げたのは我々だけだった」
メッセージ
連盟と話し合い、この18か月間の素晴らしい歩みを続けるのはここまでにします。私はネーションズリーグ・リーグAに所属し、世界トップ8に入るベルギー代表を去ります。世界王者のスペイン――8試合で唯一私たちだけがゴールを挙げた相手――だけが、この権威ある大会で私たちの更なる飛躍を阻みました。 選手たち、スポーツディレクターのヴィンセント・マンナート、そして真夜中にもかかわらず応援してくれたすべてのサポーターに感謝する」とルディ・ガルシアは述べている。
ガルシアの成績
「私は代表やクラブで新たな挑戦をする準備ができている。私が第一歩を踏み出した新世代がベルギーを刷新できるよう祈っている」とルディ・ガルシアは退任の挨拶で語った。 ベルギー代表を率いたフランス人監督は通算20試合で12勝6分2敗。ルカクらを率いて前回W杯予選を突破し、本大会では準々決勝でスペインに終了間際の失点で敗れた。
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