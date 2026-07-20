連盟と話し合い、この18か月間の素晴らしい歩みを続けるのはここまでにします。私はネーションズリーグ・リーグAに所属し、世界トップ8に入るベルギー代表を去ります。世界王者のスペイン――8試合で唯一私たちだけがゴールを挙げた相手――だけが、この権威ある大会で私たちの更なる飛躍を阻みました。 選手たち、スポーツディレクターのヴィンセント・マンナート、そして真夜中にもかかわらず応援してくれたすべてのサポーターに感謝する」とルディ・ガルシアは述べている。