ルディガー、批判に応えて：「私のプレースタイルはタフだが、所属クラブにとってリスクになることはない」

アントニオ・ルディガーはこれに納得しておらず、母国で『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙のインタビューに応じた際、常に限界ギリギリでハイリスクなプレースタイルだと批判する人々に対して、強く反論した。





しかし、レアル・マドリードのセンターバックによれば、彼のプレーは明確かつ計算された戦略であり、所属クラブにとって決してリスクではない。彼が受けた警告の数こそが、その証拠だという。



