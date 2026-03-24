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Antonio Rudiger Real Madrid 03222026(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

翻訳者：

ルディガー、批判に応えて：「私のプレースタイルはタフだが、所属クラブにとってリスクになることはない」

ドイツ
アントニオ・リュディガー
レアル・マドリー
ユヴェントス

アントニオ・ルディガーはこれに納得しておらず、母国で『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙のインタビューに応じた際、常に限界ギリギリでハイリスクなプレースタイルだと批判する人々に対して、強く反論した。


しかし、レアル・マドリードのセンターバックによれば、彼のプレーは明確かつ計算された戦略であり、所属クラブにとって決してリスクではない。彼が受けた警告の数こそが、その証拠だという。


  • 「僕のスタイルはタフだ。それが僕のDNAなんだ」

    「タフなディフェンダーであることは、私のDNAに刻まれている。このレベルで1対1の局面で優位に立つには、消極的だったり優しすぎたりしてはいけない。相手アタッカーに、今日は手強い相手だと悟らせなければならない。それはメンタルの問題だ」

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  • 「誰に物理的な力を振るえばいいかは分かっている」

    「相手がすぐに怒るタイプなら、その弱点につけ込む。事前に相手を徹底的に分析し、時にはビデオ分析も行う。誰にフィジカルで攻め込むべきかは最初から分かっている

  • 「リスクではありません。9年間で1回の赤字だけです」

    「私はチームにとって全くリスクにはなりません。9年間でレッドカードが1枚だけというのは、決して偶然ではありません。イエローカードの枚数も、多くの人が思っているよりはるかに少ないのです。まさにこのプレースタイルのおかげで、レアル・マドリードと契約することができました。チームはそれを高く評価してくれています」