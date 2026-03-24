ルディガー、批判に応えて：「私のプレースタイルはタフだが、所属クラブにとってリスクになることはない」

アントニオ・ルディガーはこれに納得しておらず、母国で『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙のインタビューに応じた際、常に限界ギリギリでハイリスクなプレースタイルだと批判する人々に対して、強く反論した。
しかし、レアル・マドリードのセンターバックによれば、彼のプレーは明確かつ計算された戦略であり、所属クラブにとって決してリスクではない。彼が受けた警告の数こそが、その証拠だという。
アントニオ・ルディガーはこれに納得しておらず、母国で『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙のインタビューに応じた際、常に限界ギリギリでハイリスクなプレースタイルだと批判する人々に対して、強く反論した。
しかし、レアル・マドリードのセンターバックによれば、彼のプレーは明確かつ計算された戦略であり、所属クラブにとって決してリスクではない。彼が受けた警告の数こそが、その証拠だという。
「タフなディフェンダーであることは、私のDNAに刻まれている。このレベルで1対1の局面で優位に立つには、消極的だったり優しすぎたりしてはいけない。相手アタッカーに、今日は手強い相手だと悟らせなければならない。それはメンタルの問題だ」
「相手がすぐに怒るタイプなら、その弱点につけ込む。事前に相手を徹底的に分析し、時にはビデオ分析も行う。誰にフィジカルで攻め込むべきかは、最初から分かっている」
「私はチームにとって全くリスクにはなりません。9年間でレッドカードが1枚だけというのは、決して偶然ではありません。イエローカードの枚数も、多くの人が思っているよりはるかに少ないのです。まさにこのプレースタイルのおかげで、レアル・マドリードと契約することができました。チームはそれを高く評価してくれています」