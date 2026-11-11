「スクデット？ 今は選手たちを休ませる時だ。シーズン最初の3分の1は素晴らしい戦いができた。私たちの課題は3日ごとに競争力を保つことだったが、チャンピオンズリーグでの歩みが、それを実現できたことを示していると思う。これが今シーズンを支える最初の重要な柱であり、今後もそうあり続けなければならない。

インテル戦は、イタリアで最も強い素晴らしいチームとの一戦だった。相手はいつもとは違う形で試合に臨んできた。並外れた戦いぶりだったと言える。私たちは改善し、成長しなければならないと分かっているが、それに驚きはない。スクデットという言葉はコモと結びつけられているが、私たちは結びつけていない。日々の取り組み、自分たちの目標、そして成長に集中し続ける。直近の試合からも必ず学べると確信している。私たちの姿勢は常に同じで、直近の結果にとらわれず、その先を見据える。チャンピオンズリーグでの9-1も、すでに忘れた。今はカリアリとの素晴らしい試合に向けて準備することを考える」