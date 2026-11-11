チャンピオンズリーグでの記録、インテル戦での敗北、そしてスクデットという言葉。ハコボ・ラモンのレアル・マドリードでの将来や、コモが常に存在感を示してきた1月の移籍市場も話題に上った。コモ湖畔のクラブであるコモのスポーツディレクター、カルラルベルト・ルディがソーシャル・フットボール・サミットの会場で『カルチョメルカート』の取材に応じ、自身について語るとともに、移籍市場での方針を含むクラブの今後の計画を説明した。
ルディがCMに語る「セリエA優勝？ コモではその話はしていない。1月にはチームを去る選手もいるし、戦力を強化する準備はできている。ただ、本当の目玉はケアンとディアオになる。ハコボ・ラモンはシーズン終了まで残る」
コモはセリエA優勝を狙えるか？
「スクデット？ 今は選手たちを休ませる時だ。シーズン最初の3分の1は素晴らしい戦いができた。私たちの課題は3日ごとに競争力を保つことだったが、チャンピオンズリーグでの歩みが、それを実現できたことを示していると思う。これが今シーズンを支える最初の重要な柱であり、今後もそうあり続けなければならない。
インテル戦は、イタリアで最も強い素晴らしいチームとの一戦だった。相手はいつもとは違う形で試合に臨んできた。並外れた戦いぶりだったと言える。私たちは改善し、成長しなければならないと分かっているが、それに驚きはない。スクデットという言葉はコモと結びつけられているが、私たちは結びつけていない。日々の取り組み、自分たちの目標、そして成長に集中し続ける。直近の試合からも必ず学べると確信している。私たちの姿勢は常に同じで、直近の結果にとらわれず、その先を見据える。チャンピオンズリーグでの9-1も、すでに忘れた。今はカリアリとの素晴らしい試合に向けて準備することを考える」
ハコボ・ラモンとレアル・マドリー
「マドリードからすでにヤコボ・ラモンについて何か打診があったか？ いや。実を言うと、ニコ・パスの交渉に行った際、レアル・マドリーは彼について冗談を言っていた。その後、彼の状況について話す機会もあった。彼は素晴らしい選手で、今季いっぱいは間違いなく我々とともにいる。彼の将来がどうなるかを見極めるには、まだ早い。
冗談で言うのだが、毎年11月から3月にかけて、ニコ・パスはレアル・マドリーに行くはずだと言われていた。結局、幸いにも今も彼が我々とともにいる姿を見られている。今、ヤコボにも同じことが起きている。時が来たら話し合い、ヤコボと両クラブにとって最善の解決策を見極めるつもりだ」
1月の移籍市場
「1月に移籍市場で動くか？ 出場機会が少ない選手については、全員にプレーする機会を与えられるよう、放出を検討します。獲得に関しては、正直に言って、驚くような補強は計画していません。今のチーム編成に非常に満足しているからです。
私たちにとっての1月の補強は、モイーズ・キーン、サン・ディエゴ、ヘスス・ロドリゲスの復帰かもしれません。彼らは私たちのチームにとって非常に優れた重要な選手ですが、現在はプレーできません。まずはそこから考えたいです。
もちろん、これまで示してきたように、移籍市場でチャンスが訪れ、小規模な補強であってもチームを強化する必要があれば、動きます。シーズン後半は素晴らしいものになると確信しています」
イタリアの若手選手
「レアルとイタリアとの関係について言えば、若い才能をイタリアに連れてこられることは重要だと思う。コモは、若手の力でクラブが非常に大きな成果を収められることを示した例だと思う。こうしたつながりは、イタリアサッカーの成長と価値を高める機会になり得る。ただ、私たちは批判を受けてきたが、それでも大切なのは、イタリア人の若手を出発点にすることだ。
今回の移籍市場では、それを実行した。イタリア人の若手にも、自分の力を発揮し、最高のパフォーマンスを見せられる環境を与えることができるし、そうすべきだからだ。私たちの若手がそれを証明している。リベラーリや、チャンピオンズリーグで大きな祝福と喜びを味わったパパッチョーリが思い浮かぶ。カッサーノと、彼のイタリア代表招集もそうだ。これは私たちにとって素晴らしい機会であり、育成部門で取り組んでいる方向性を浮き彫りにし、裏付けるものだからだ」
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